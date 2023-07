Se retracta JLCyA de pedirle al IEC 6.4 mdp para el Partido Joven; Anticorrupción ya investiga

Martín García Salinas, a quien presuntamente se debía pagar una indemnización de 252 mil 859 pesos fue quien se amparó en contra de la resolución y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, con sede en Saltillo, resolvió a su favor el 18 de marzo de 2021. El IEC recibió la notificación de la sentencia, como tercero interesado, el 6 de abril de ese mismo año.

Sin embargo, la sentencia del juicio de amparo no condena al IEC, sino a la Junta de Conciliación y Arbitraje que aún debe emitir la resolución correspondiente al caso, que sería el único en el cual podría otorgarse una indemnización. Pese a ello, requirió al IEC el pago de los 6.4 millones de pesos.

La polémica ya se trasladó a las redes sociales donde Julio Aldape, ex representante legal del Partido Joven y uno de los que reclamaba una indemnización, difundió un video donde anunció que promoverá la remoción del consejero Óscar Daniel Rodríguez aseverando que había difundido información de expedientes laborales reservados.

En el mensaje, Aldape reconoció que el procedimiento se encuentra vigente, aún cuando, de acuerdo a los documentos consultados, la Junta de Conciliación declaró prescrito el caso desde 2019 y el presunto laudo nunca figuró como pasivo laboral en los registros del IEC.

“No podemos permitir como ciudadanos y quejosos del procedimiento, que una persona que no está vinculada, se le permita de manera negligente y descuidada intervenir en asuntos que no le competen. Yo personalmente estaré interponiendo la queja y denuncia ante la autoridad electoral para pedir que no siga”, dijo Aldape.