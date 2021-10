Politicón: Sin dientes

I. SIN DIENTES

Mientras que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), de Luis González Briseño, no tenga las facultades necesarias para meter en cintura a todos los opacos, o lo que es lo mismo, dientes para morder en donde más duele: el bolsillo, los funcionarios van a seguir haciendo que la Virgen les habla en el tema de transparencia. Hay una lista negra de municipios e instituciones que nomás no atienden a los jalones de orejas de los comisionados, por no responder en tiempo y forma a los ciudadanos. Asombra que hasta el Patronato de Bomberos va en la bola, igual que varios ayuntamientos, y del Gobierno Estatal los de siempre: Finanzas y Fiscalización.

II. NO ES BIEN VISTO

Los fundadores de Morena en Coahuila -quienes de verdad hasta ponían lo poco que tenían en sus bolsillos- no ven con buenos ojos el regreso de Tanech Sánchez. Si el nombramiento de Diego del Bosque lo tomaron con reserva, ahora creen que Tanech en lugar de unir está dividiendo, aunque pregone todo lo contrario. Ni siquiera logró unir en un momento de elección, menos ahora que empieza otra vez la rebatinga por futuros puestos.

III. MALÍSIMA SEMANA

Una tras otra, Jorge Zermeño apenas digería varios enojos de una mala semana por regidores rebeldes, por corrupción exhibida -otra vez- en su departamento de Tránsito y Vialidad, y luego llega la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, y le corta la luz en un cárcamo pluvial. La energía se suspendió obvio motivo: falta de pago, de tal manera que no le queda a Zermeño hacer pataleo. Lo que le duele es que ese cárcamo es utilizado para captar el agua de lluvia y evitar inundaciones, pero la CFE tuvo el tino de cortar la luz justo cuando el huracán “Pamela” dejó aguaceros en La Comarca.

IV. CONSEJEROS

Como se ha contado en este espacio, al interior del Instituto Electoral de Coahuila hay dos personajes que son los favoritos para ocupar las dos sillas de consejeros electorales que quedarán vacantes, pero también hay otros nombres que saltan en la lista de finalistas. Patricia González y Hugo González son los predilectos el IEC, pero apunte que entre los finalistas también está Rodrigo González Morales, hermano de Bernardo, magistrado y ex dirigente estatal del PAN. Por todo esto, las apuestas en el mundo político están a la orden del día, ya que el 29 de octubre se definen a los dos nuevos consejeros. ¿Quiénes quedarán? Veremos y diremos.

V. SEGURIDAD

Que para hoy se espera que los 38 alcaldes electos y los que están en funciones -cinco repiten en el puesto- estén presentes puntuales en Torreón, porque fueron citados por el gobernador Miguel Riquelme, para estar presentar en el Consejo Estatal de Seguridad. Si bien uno de los grandes temas es el Mando Único -la integración de la corporación de seguridad a una sola coordinación operativa-, lo cierto es que todavía este año hay tres municipios que no le entraron, pero ahora se buscará que todos estén dentro, para mantener a la delincuencia a raya. Pero hay mucha tela de dónde cortar, porque también el próximo año el dinero para equipo, capacitación y operación será escaso, basta recordar que el Gobierno Federal todo recorta.

VI. CARRETERA

Que en la región Carbonífera tuvo bastante eco el punto de acuerdo que presentó la diputada Tania Vanessa Flores en el Congreso Local. Es para exhortar a la SCT y la SHCP a que le asignen presupuesto a la terminación de la carretera Múzquiz-Ojinaga. Lo que más llamó la atención fue que ese exhorto unió a todas las fracciones legislativas. Y es que la reflexión es que la inconclusa carretera para conectar a Coahuila y Chihuahua detonaría el comercio, la industria y el turismo en la región. Además del lado chihuahuense hay coincidencia en los planes.

VII. LEGALIZAR LA CORRUPCIÓN

La corrupción no se resuelve legalizando los actos ilegales. Para varios especialistas en derecho y en economía, la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de legalizar los automóviles “chocolate”, “chuecos”, o internados ilegalmente al país, como quiera llamarlos, es una total incongruencia. La bandera de su Gobierno, la 4T, es el combate a la corrupción, pero los autos ilegales en México son precisamente de la corrupción en las aduanas y puentes internacionales. Regularizar vehículos sería premiar a quienes participaron en un acto de corrupción, porque tanto peca el que mata la vaca, como el que la agarra la pata. ¿O no?

VIII. EN CONTRA

En ese mismo tema de la regularización de autos “chocolate”, ayer el administrador Fiscal General, Javier Díaz, manifestó la postura a nombre del Gobierno de Coahuila: totalmente en contra. Venga como venga el decreto presidencial, porque la SHCP aún no tiene información, habrá afectaciones económicas. Simplemente la compra de un carro nuevo genera impuestos federales y estatales, pero una regularización es sólo una cuota.

IX. VIOLENCIA

Que Alfonso “Poncho” Danao de la Peña es otro de los políticos coahuilenses acusado de violencia política de género. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano sí tiene expedientes abiertos tanto en el Instituto Electoral, de Gabriela de León, como en la Fiscalía de Delitos Electorales. La queja está interpuesta por Rosario Anguiano, a quien despidió -pero sin finiquito ni un documento que constara el hecho- como representante del partido ante los órganos electorales, y una ex candidata a diputada federal. “Poncho” quiere aprovechar el vuelo que traen en Nuevo León, pero le anda saliendo el tiro por la culata.