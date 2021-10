Politicón: Trapecista...

I. TRAPECISTA

El que anda bien metido en su papel de “moreno” es Lenin Pérez Rivera. Un poco más relajado porque el “Tribunalito” de Sergio Díaz Rendón le echó la mano con eso de la pérdida de registro de su concesión local del partido UDC, se fue hasta la Ciudad de México para andar pegadito de Claudia Sheinbaum. Ahora como ex diputado y dirigente -por enésima ocasión- de la UDC, a Lenin le sobra tiempo para andar de un lado para otro, lo mismo atendiendo asuntos con la cachucha de Morena que con la de UDC. Dicen en su tierra, Ciudad Acuña, que es el mejor trapecista que han visto en buen rato.

II. ECONOMÍA NARANJA

Al que reportan ocupado es al empresario Emmanuel Garza Fishburn, quien trae entre manos un proyecto que resulta interesante. Garza está apostándole a la economía naranja con un gran proyecto de cinematografía, el cual encabeza Gabriel Ramos. Para muchos, tener nuevos proyectos de este y otros tipos, detonan economías que se pueden realizar en la región. Veremos cómo van avanzando.

III. A TURISMO

El que confirmó ayer que dirigirá la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados es Jericó Abramo. El ex alcalde saltillense además de ser el coordinador entre los legisladores federales del tricolor por Coahuila, también asumió la secretaría de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, como titular en la Comisión de Turismo es donde podrá maniobrar a favor de su estado. Aquí faltan recursos para los Pueblos Mágicos, para la promoción y difusión, así como el rescate de proyectos que nunca han tenido suficiencia presupuestal y se convirtieron sólo en promesas, como el Museo del Vino en Parras, el cual prometió Miguel Torruco.

IV. VACUNAS A MENORES

Que en el municipio de Sabinas ayer se realizó la vacunación de cinco menores de edad, lo anterior después de haber ganado un amparo. La Secretaría del Bienestar, de Reyes Flores, no tuvo más remedio que acatar la resolución de un juez federal y aplicar la primera dosis de vacuna a cinco estudiantes del Cbtis número 20.

V. AFROS Y ÉTNICAS

Para este día el Tribunal Electoral de Coahuila, donde manda Sergio Díaz Rendón, resolverá el pleito de las regidurías de las comunidades afromexicanas y étnicas del municipio de Múzquiz, en el cual asumirá Tania Flores. El acuerdo del Instituto Electoral, de Gabriela de León, repartió dos regidurías titulares y dos suplentes, una para el grupo de mascogos y otra para kikapús. Sin embargo, de acuerdo con tres expedientes que tiene el Tribunal, hay impugnación a la decisión del Consejo General. Los actores de la impugnación son: Margarita González Núñez, María Luisa Delgado Torres, y Narcedalia Palao González.

VI. ‘PAPA CALIENTE’

El delegado federal en Coahuila, Reyes Flores, nombró ayer a Silverio Hernández Zertuche, quien es subdelegado de coordinación con los gobiernos estatal y municipales de la Segob, ahora como el enlace entre la Delegación del Bienestar y la Conagua. De acuerdo con Reyes, Hernández se estará encargando de la coordinación y atención ciudadana, entre otras actividades. A ver si en su cancha cae el tema de Agua Saludable para La Laguna, una de las “papas calientes” que trae la 4T en la entidad y en donde urge una solución.

VII. AGUAS

Que el titular de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, recibió en sus oficinas a quien será el nuevo responsable del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal. Además estuvieron gente del equipo de Jordi y Humberto Panti, quien es del equipo de transición en la administración estatal en Nuevo León. Barragán Villarreal es arquitecto y urbanista, además que dirigió la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano en Nuevo León, por lo cual Samuel García, el próximo gobernador, lo designó para manejar el sistema de agua. Agsal, además de la experiencia, está aportando ideas de cómo aplicar la tecnología a favor de las buenas prácticas.

VIII. AMPAROS

Unos por necesidad, y otros por seguridad en su salud, pero los profes se están brincando las trancas del SNTE de Alfonso Cepeda y la Secretaría de Educación, de Higinio González. Hay profes que no obstante a que la Secretaría de Salud no ha dicho sí o no respecto a otra vacuna, ellos la están buscando por su cuenta y riesgo. Cuentan de profesores que para poder viajar a Estados Unidos han tenido que promover amparo, para lograr la vacuna Pfizer, la cual sí es aceptada en la Unión Americana, no como la Cansino.

IX. NUEVA POLICÍA

Para conformar la Policía Industrial en Ramos Arizpe, como está definido y planeado, se requiere aumentar de 180 a 190 el número de elementos en la corporación de seguridad, sin embargo hay pocos aspirantes que cumplan con los requisitos. Lo que planea Chema Morales es que el número de policías se incremente, pero también está la parte de coordinación e involucramiento en el plan por parte de la iniciativa privada. Lo cierto es que antes de que termine el 2021 los parques industriales de Ramos Arizpe, que no son pocos, tendrán una policía especializada que brinde un auxilio oportuno y eficaz.