POLITICÓN: ¿Triunfo de Xóchitl Gálvez influirá en la conformación del gabinete de Manolo Jiménez?

I. ERRORES RECURRENTES

En la región Carbonífera la gente está en lo dicho, Manuel Bartlett con su CFE no da una. El notario Luis Alfonso Rodríguez, para mayores señas también ex alcalde y padre de un funcionario que estuvo en turismo, anda quejándose de la contaminación del río por los trabajos de rescate en la mina El Pinabete. Esas labores, aunque no las realiza la CFE propiamente con su gente, sí fue un encargo que el presidente AMLO le hizo a Manuel, que su vez contrató una empresa para abrir un tajo y llegar hasta donde se supone están los mineros atrapados. El caso es que han hecho las labores, pero están contaminando el agua del río y hay pérdidas en el ganado. A Bartlett se le va a armar, otra vez.

II. VOLVER AL RUEDO

Que el senador Armando Guadiana sigue en revisión en Houston, Texas, acompañado de su familia y a decir de sus allegados en las próximas horas se determinará su alta médica. El asunto -cuentan- tiene que ver con una revisión, que si bien es obligada por un padecimiento, el empresario está con el mejor de los ánimos y pensando en volver al ruedo, hablando en su idioma taurino.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: En el ICAI debió llegar un ciudadano, no un funcionario público

III. TIRO POR LA CULATA

Si la intención de Rodrigo Paredes era tener un Secretario Ejecutivo a modo, bajo su mando, como están acostumbrados a trabajar en el INE, le salió el tiro por la culata. Desde la designación de Paredes como Presidente, Jorge de la Peña no tuvo más que fruncir el ceño, tragar saliva y ver para adelante. Pero se cansó muy pronto de la falta del “don de mando” del Presidente del Consejo General del IEC. Enseguida se reformaron los estatutos y los consejeros tienen la sartén por el mango a la hora de hacer nombramientos -no como en tiempos de Gabriela de León-, de tal manera que serán ellos quienes prácticamente definen al nuevo Secretario, para que obedezca un consejo, no a un presidente.

IV. LADO CORRECTO

La mandamás del escaso perredismo en Coahuila -ella, su hijo y otros parientes, más algunos conocidos-, Mary Telma Guajardo no se cansa de compartir su cercanía con Xóchitl Gálvez. Es verdad, los amarillos se inclinaron antes que nadie por Xóchitl, pero de ahí a que pueda existir una cercanía, hay mucho trecho, de cualquier manera Telma anda del lado correcto de la historia.

V. IMPACTO EN COAHUILA

El triunfo de Xóchitl Gálvez -¿será correcto llamarlo así?- por acuerdo previo del Frente Amplio, eso queda claro, deja duda de si impacta o no en las decisiones de la nueva administración estatal. Primero hay que decir que PRI, PAN y PRD fueron una alianza política en Coahuila, la cual terminó con la elección. Pero, -y aquí viene lo bueno- hay también una Ley de Gobierno de Coalición, que prácticamente obliga a tener representatividad de los tres partidos en la administración estatal. Los tricolores ya devolvieron el favor al PAN, algunos lo ven así, ¿qué sigue entonces? La conformación del gabinete es mera especulación, el único que sabe cómo quedará es Manolo Jiménez, pero tomando en cuenta factores anteriores, actuales y futuros.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: En el saqueo y defraudación denunciado por AMLO hay donde rascar en Coahuila