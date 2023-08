POLITICÓN: En el ICAI debió llegar un ciudadano, no un funcionario público

I. SIETE VIDAS

Como los gatos, que tienen siete vidas, el petista Ramón Díaz Ávila, ahora quiere competir –es un decir– para gobernador de Veracruz. ¿Y usted dirá, y ese que pitos toca acá por Coahuila? Pues en tiempos de Virgilio Maltos Long, como dirigente del partido rojillo –otrora aliado del PRI de hace dos sexenios–, Ramón también fue candidato a gobernador, ¡pero en Coahuila! Ramón además fue diputado local en este estado, y ahora es también legislador local, pero en Veracruz, y eso lo ha catapultado para intentar gobernar el estado. Aquí pasó sin pena ni gloria. Se regresó a su tierra, Nuevo León, en donde todavía debe tener una plaza de profesor por ahí reservada.

II. REVISIÓN

Que la revisión de antros, que no se pasen de la raya en el horario, y tampoco de ruido y los desechos en las calles, entre otras cuestiones le tocan a personajes muy precisos del municipio: Alberto Neira, Protección Civil; Miguel Lozano, Desarrollo Urbano, y Sofía Franco, Dirección de Ecología. Los saltillenses que padecen de antros cerca de sus viviendas esperan que este fin de semana salgan a hacer su chamba. De la mano o separados, como quieran.

III. EXCUSARSE

No se puede meter al lobo a cuidar a las ovejas, pero así sucedió. Nadie hasta ahora logra descifrar cómo le harán en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) para evitar que la presidenta Dulce Fuentes meta las manos en las solicitudes de información mal contestadas o simplemente negadas a los ciudadanos cuando trabajó en el Municipio de Saltillo. ¿Debería excusarse de conocer del tema de los recursos de revisión? ¿Deberá excusarse incluso durante futuros temas que tengan que ver con el municipio de Saltillo? En ese dilema metió el Congreso Estatal y la Comisión de Transparencia de Lizbeth Ogazón a la transparencia. Todo fue romper las reglas; a este puesto debió llegar un ciudadano, no un funcionario público.

IV. RELANZAMIENTO

En Torreón de Román Alberto Cepeda se tomó como un relanzamiento de la administración el cambio en el Implan, a donde llegó Jesús Héctor de la Garza, y Desarrollo Económico, ahora a cargo de Jorge Willy. El crecimiento de Torreón amerita más visión de futuro. A Cepeda le queda más de un año de administración, pero la necesidad apremiante es aprovechar la ola del “nearshoring” y otros atributos que ofrece La Laguna.

V. COSTOS

Ramiro Durán, alcalde arteaguense, fue al Palacio Nacional de AMLO y le entregó una petición para que se resuelva de una vez por todas el problema de los accidentes en el tramo “Los Chorros” de la carretera 57. Y no es que Durán sea muy amigo de las líneas de tráileres que un día sí y el otro también se “estampan” y vuelcan en ese peligroso tramo de la autopista que maneja –es un decir– Caminos y Puentes Federales, no, para nada. Lo que sucede es que cada que hay un accidente, el municipio de Arteaga tiene que responder movilizando Protección Civil y Bomberos, algo que le sale caro al pequeño municipio. Sin contar con que es un peligro para todos los habitantes de la sierra que a diario transitan por el lugar. ¿Y la respuesta de AMLO? No será lo que se espera, eso es seguro.

VI. PRESUPUESTO

Los legisladores priistas federales y Manolo Jiménez le dieron forma a lo que pedirán como presupuesto para el 2024. El gobernador electo de Coahuila anda por la capital del país haciendo acuerdos, planteando cómo será su administración, y busca que exista el apoyo en las cámaras del Congreso de la Unión a lo que es su proyecto de gobierno. Y es que a Manolo lo caracteriza iniciar una administración solucionando y creando, como lo hizo cuando fue alcalde de Saltillo.

VII. LOS CERCANOS

En el Frente Amplio por México parece estar definido que Xóchitl Gálvez ganará rumbo al 2024, esto si los priistas y “Alito” Moreno quieren, porque sí pueden ir con votos en contra de las preferencias. Pero “Alito” dio su brazo a torcer y Xóchitl se encamina a ser la abanderada el año próximo. Lo interesante es que los cercanos a la aspirante presidencial en Coahuila son Memo Anaya, Esther Quintana y Mario Dávila. De tal manera que el destino político de los tres estaría muy concordante con lo que decida el Frente para Xóchitl. Dávila asegura su reelección en Monclova, mientras que Esther y Memo están listos para un cargo federal, no obstante que sienten mariposas en el estómago cuando les mencionan una secretaria en la próxima administración estatal.

VIII. EL CLUB

A nivel nacional y estatal el PAN, que en Coahuila encabeza Elisa Maldonado, sigue con la visión de club social de altos vuelos. El ingreso como militante es difícil, no les interesa crecer en este aspecto y, para acabarla, son los que “raspando” apenas completan el mínimo de militantes para sostener su registro. Hay 277 mil 675 panistas a nivel nacional, contra 2.3 millones de morenistas oficialmente afiliados.

IX. ESPECIALISTAS EN CONTAMINAR

A los políticos monclovenses, que en general han salido mal para gobernar su tierra, desde priistas hasta panistas, se les da eso de contaminar a través de dizque centros de confinamiento. Identifican el área de oportunidad cuando están en el servicio público y luego consiguen los permisos y los contratos –ya sabe usted como– para finalmente establecer empresas contaminantes de las que todos se quejan. El nuevo caso es el de Pablo González, exfuncionario estatal y también exalcalde de Monclova. Su compañía trata residuos de cebada. Sólo hay por esos rumbos una empresa que utiliza la cebada para producir cerveza. El caso es que los vecinos de Escobedo, y en especial del ejido Hermanas, no aguantan más por los malos olores.