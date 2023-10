POLITICÓN: la pareja fosfo-fosfo busca el combo en el 2024: Presidencia y Senado

I. DESPEDIDA

Se despide Jafia Pacheco del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Rinde su último informe y tan, tan, se acabó el veinte. No son pocos, se asegura en los pasillos de las distintas instituciones que integran el sistema, los que desde hace varias semanas, conforme se acercaba la fecha de su partida, hacían el comentario de que Pacheco ya se va y aprovechaban para exclamar, con tono y expresión de alivio, ¡por fin! ¿Pues qué les habrá hecho, o más bien, no habrá hecho? Lo cierto es que hay gente que, sin tener bolita mágica, asegura que pronto se le verá de nuevo en el servicio público en alguna dependencia. Veremos.

II. FORMA BURDA

Siguiendo con el último informe de Jafia Pacheco, el Consejo de Participación Ciudadana se queda ahora con cuatro integrantes, porque no fue nombrado alguien para sucederle, que dicho sea de paso tocaba a perfil masculino. Lo que sucede es que el Comité de Selección del Sistema Anticorrupción terminó su periodo y no hay quien defina al nuevo consejero. ¡Vaya forma tan burda de empezar a dejar cojo −como lo hicieron con el ICAI− al CPC!

III. NUEVO INSTITUTO

En la UAdeC de Salvador Hernández decidieron darle vida propia al Ateneo de Ramos Arizpe, que para empezar desaparece como tal y dejará de depender de la dirección en Saltillo a cargo de Josué Elí Garza. Resulta que la Comisión Permanente de Planeación autorizó que la extensión del Ateneo Fuente de Ramos Arizpe pase a llamarse Instituto “Ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Calderón”. La petición del nombre fue hecha por el propio rector. Rodríguez Calderón falleció en los primeros días del mes de julio de este año, fue director del Ateneo y también ocupaba el cargo de secretario general de la universidad.

IV. LIBRO

Mientras el COVID-19 continúa estable, pero al alza en número de contagios, acá en Saltillo el secretario de Salud, el cirujano Roberto Bernal, presentará otra vez su libro: “Hallazgos sobre COVID-19, evidencia científica para la toma de decisiones”. Bernal se apoyó bastante en su equipo para reunir la información de ese libro.

V. QUIERE COMBO

El banderazo que dio Dante Delgado para el proceso interno de selección de candidato a la Presidencia de la República puso muy nervioso al gober fosfo-fosfo, Samuel García. Ha ordenado la publicación de encuestas en donde aparece por encima de Marcelo Ebrard, y que muchos especulan, o están hechas a modo o nomás se consultó a gente de Nuevo León. Lo cierto es que le metió también más dinero al gasto publicitario en redes sociales y medios digitales para abarcar más lugares del país, y ahí presume la inversión de Tesla. Lo que no dijo es que en cuestión de exportaciones aparece en el tercer sitio, detrás de Chihuahua y Coahuila. Samuel quiere combo: él la candidatura a la Presidencia y su esposa Mariana Rodríguez al Senado.

VI. SOBRAR CACHUCHAS

Con la intervención que ha hecho el gobernador Miguel Riquelme en la evasión de reclusas del penal de Torreón −a dos meses de terminar su gobierno−, ya se tiene a una persona presuntamente involucrada. Sin embargo, en la FGE de Gerardo Márquez andan medio lentos. ¿Es creíble que sólo una persona ayudó escapar a tres y que nadie más fue llevado al banquillo? Deben sobrar más cachuchas en ese reclusorio.

VII. FALTA DE TODO

En el Tecnológico de Saltillo de Ramón Jiménez López −es el director nacional, porque ahorita no hay cabeza visible en el plantel de aquí−, dicen alumnos y docentes, falta de todo. Aprovechando que quieren meterle mano al abandono presupuestal que ha tenido la institución por años, cuentan que faltan hasta los reactivos para los laboratorios en donde se hacen prácticas. También los docentes se quejan de que disminuyeron drásticamente las becas y la investigación se fue a pique desde que llegó la 4T. Lo más lamentable, y donde piden se ponga atención, es que el ITS tenía −porque prácticamente la desmantelaron− una planta tratadora de aguas residuales. No saben quién fue el ganón, pero faltan piezas al por mayor.

VIII. NO SE HAGAN PATOS

A los reclamos −que siguen, y fuerte− se unió ayer la diputada morenista Lizbeth Ogazón. Pidió un exhorto del Congreso local para el Tecnológico Nacional de México de Ramón Jiménez para que cumplan la totalidad del pliego petitorio de los estudiantes. No le importó a la legisladora lo que fueran a decir sus correligionarios, por lo que se ve, con decirle a una institución del gobierno de la 4T que no se hagan patos.

IX. HUELE A GAS

Ojalá y AMLO no se entere que Antonio Attolini fue a decir en Rusia que en Coahuila hay litio y gas natural por montones. La política económica del Presidente no permite la intromisión extranjera en estas áreas. El próximo diputado designado por la vía plurinominal en Coahuila estuvo en la Conferencia Parlamentaria de Países de América Latina y Rusia. Habló de que en su estado −al menos eso dice el comunicado− hay vastas reservas de litio y gas natural. En el litio, AMLO le cerró el paso a todo mundo, pero en el gas natural también, porque impide su extracción a través del método del fracking, única forma conocida hasta ahora para la explotación. ¿Acaso Attolini promueve la apertura a la explotación en la Cuenca de Burgos?