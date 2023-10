POLITICÓN: Rinde millonarios frutos sumisión a la 4T de líder magisterial coahuilense

I. NEGOCIO FAMILIAR*

Quizás el nombre de Alheira Servicios Hospitalarios SA de CV no le suene para nada, pero Médica Don Bosco sí. Es el negocio familiar del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas. Desde su llegada a la dirigencia se alineó a los mandatos de AMLO, lo último fue decirle a los gobernadores que distribuyeran los libros de texto gratuito de la SEP, pero en Coahuila, Francisco Saracho no le hizo caso. Cepeda ha logrado que su “sumisión” al poder de la 4T rinda frutos. Antes sólo tenía contratos locales y el negocio iba creciendo despacio después de ser secretario general de la Sección 38 aquí. Ahora tiene contratos millonarios con el IMSS y el ISSSTE. ¿Le importa el magisterio a Alfonso, o sólo es un vehículo para llegar a la meta de obtener contratos?

II. TAPETE

Extrañamente, Alfonso Cepeda tiene también de su lado a los tres líderes sindicales, Arturo Díaz, Sección 35; Isela Licerio, Sección 38; y Everardo Padrón, Sección 5. Llamarle extraño es porque Padrón, se supone, recibió ayuda del ala magisterial del PRI para ganar, pero aún así −cuentan− un tapete le queda corto para ponerse a los pies de Cepeda.

III. CRISIS MIGRATORIA

Que Lenin Pérez y Lizbeth Ogazón andan preocupados por la crisis migratoria. Y tienen razón, sí es preocupante, sobre todo para los municipios de la frontera, como Acuña del udecista-morenista Emilio de Hoyos y para Piedras Negras de Norma Treviño. La incongruencia es que quieran pedir a través del Congreso de Lalo Olmos la intervención de otros órdenes de gobierno como el estatal y el municipal, que ya están atendiendo la emergencia humanitaria, y no que pidan actuar a la 4T, que por su testarudez está dejando que miles de migrantes lleguen hasta la frontera norte, pasando con riesgos por todo el territorio nacional, desde la frontera sur. ¿En realidad Lenin y Lizbeth estarán viendo por los migrantes o el asunto va encaminado con tintes políticos?

IV. POR LAS CALLES

Hablando del dueño de la franquicia UDC, Lenin Pérez, está colocando anuncios espectaculares para darse a conocer y que su nombre esté fresco en la mente del electorado. Lo único cierto es que sí volvió con Morena, esa alianza ya tiene acuerdos, y uno de ellos debe ser que él saque una candidatura. Al tiempo.

V. DAÑO COLATERAL

Se suponía que el debate de la contaminación del río Sabinas era tema agotado después de que la CFE de Manuel Bartlett emitió un comunicado negando cualquier situación de riesgo. Pero el diputado de aquella región, Jesús María Montemayor, no ha dado por cerrado el caso. Insiste en que los trabajos en la mina El Pinabete, por parte de la CFE, para el rescate de los mineros atrapados, provoca daño al río. Otras voces incluso alegan que los pozos de agua están enturbiados y que no se sabe cómo fue que Semarnat autorizó con el impacto ambiental que sabían que provocarían las obras. No se trata de dejar de hacer las labores, sino de evitar daños colaterales.

VI. ACELERADOR

¿Traerá otro fin el hecho de que Javier Díaz pise el acelerador a fondo? En Saltillo se le ve muy activo con eventos de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en las colonias. Díaz va 1-1 en el tema de elecciones. Ganó como diputado local, pero no alcanzó la reelección. Veremos si va por la revancha, aunque sería para otro cargo, y ahí es donde empiezan las especulaciones.

VII. DISUADIR

Cuentan que ya en Monclova de Mario Dávila la disuasión que aplicaron las corporaciones a cargo de Sonia Villarreal y Gerardo Márquez, logró su objetivo, pero de manera momentánea. Los afines a Napoleón Gómez Urrutia están recibiendo aleccionamiento para intentar una segunda manifestación y otras acciones. El objetivo, por lo que se ve, no será alcanzar la meta de apoderarse de algo, sino confrontar, crear río revuelto, porque llegó la segunda etapa del plan, de aquí hasta el próximo proceso electoral del 2024. Lo malo, cuentan en la Región Centro, es que no hay interlocutor, y si lo hubiera, de cualquier manera la decisión está tomada.

VIII. REPARTICIÓN

Que el destino de Jafia Pacheco, ahora expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, estaría en la Comisión de los Derechos Humanos (CDHEC) de José Ángel Rodríguez. ¿Sería que entonces la Comisión se la van a repartir entre dos grupos, uno, el que estaba, y otro, el que va llegando?

IX. AL PENDIENTE

El que anda echando campanas al vuelo es Diego del Bosque. Dice que si la SCJN de Norma Piña desechó el recurso legal para no entregar los libros de texto en Chihuahua, también lo hará con Coahuila. Veremos lo que sucede, pero de entrada está también el rechazo de los padres de familia. Aquí se verá de qué lado están los líderes magisteriales, por eso que de servir a dos amos, invariablemente provoca que con alguno se quede mal. Por lo pronto en el estado está entregada la totalidad de los libros adquiridos con recursos estatales, y se supone que no habrá devolución. A ver cómo le entra al tema Francisco Saracho, y desde luego el titular jurídico del estado, Valeriano Valdés.