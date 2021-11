POLITICÓN: VISITA

I. VISITA

Bastante sorpresa causó entre habitantes, paseantes y turistas la presencia de Margarita Zavala en Parras de la Fuente. La ex primera dama de México se dejó ver desde el jueves y hasta el fin de semana en ese Pueblo Mágico. Dicen que la esposa del ex presidente Felipe Calderón no abandona el sueño de llegar a Palacio Nacional y por eso estuvo en Coahuila para compartir sus propuestas y sumar simpatizantes a su proyecto. Margarita estuvo con familias locales y otras con propiedades en el sureste coahuilense, pero radicadas en la ciudad de Monterrey.

II. MONEDITA

Los legisladores, ya sea federales -diputados y senadores- y locales, no son monedita de oro para caerle bien a la ciudadanía. Y es que dichos servidores públicos salieron en el fondo de las estadísticas como quienes menos confianza generan entre la población. Una institución, la policía, es la única en la que los mexicanos confían menos que en los parlamentarios. Por el contrario, el Ejército y la Marina son las instancias en las que la gente tiene más confianza, según el INEGI. Así las cosas.

III. INTERÉS

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas están interesados en uno o más de los 9 asientos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para la cual apenas ayer se lanzó la convocatoria pública para integrar la Asamblea Consultiva de ese organismo. La representación será regional y las posibles candidaturas coahuilenses competirán con las de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. El CCIC, de Alejandra Wade, le dará difusión a la convocatoria.

IV. ACTIVIDADES

El subcomité técnico regional COVID-19 Sureste sesionará hoy para definir los protocolos sanitarios en dos actividades que regresarán este año: las peregrinaciones guadalupanas y las posadas navideñas. Aunque con limitantes, ambas tradiciones importantes tendrán sus limitaciones, como el hecho de que no se permitirán grandes aglomeraciones en ambas. En cuanto a las peregrinaciones se procurará que sean de recorridos cortos; y de las posadas, con aforo máximo de 500 personas en salones.

V. VISITA

Y en el tema de las desapariciones forzadas andando, el ombudsperson coahuilense, Hugo Morales Valdés, recibirá hoy en Saltillo a la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a representantes de las comisiones estatales de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y San Luis Potosí. La idea es presumir a los visitantes el modelo de trabajo que Coahuila ha implementado en materia de desapariciones forzadas y compartir experiencias. Se hará un recorrido por el Centro de Identificación Humana, además de otras actividades a puerta cerrada.

VI. MÓDULO

El diputado federal Jaime Bueno está gestionando en San Lázaro para que regresen las oficinas de Profeco a Saltillo, que se fueron hace más de un año, con las consecuentes desventajas para los consumidores locales. Hoy, los saltillenses tienen que viajar a Torreón o a Monterrey si quieren quejarse de algún prestador de servicios o comercio o, en el mejor de los casos, esperar a que la dependencia se digne a enviar un módulo temporal a la ciudad, como sucedió en el Buen Fin.

VII. AVANCES

Por fin se empezó a mover el caso del desfalco del Infonavit. Dicen los que saben que éste ya ha presentado avances, luego de que se registraron agravios a derechohabientes por hasta 70 millones de pesos. Se sabe que la Fiscalía Anticorrupción que comanda Jesús Homero Flores Mier ya le echó el guante a personal del Poder Judicial de Coahuila y que ya fue cesado e inhabilitado para la función pública. Lo cierto es que todavía no se ha ejecutado el total de las sentencias, pero eso sí, ya se han recuperado montos por reparaciones del daño.

VIII. ANIVERSARIO

Profes de la sección 38 celebraron el 45 aniversario de la Clínica Hospital del Magisterio “Profr. Nicéforo Rodríguez Maldonado”, Unidad Saltillo. Representantes del secretario general Xicoténcatl de la Cruz entregaron a la institución un aspirador quirúrgico, una cuna, una lámpara fototerapia, un autoclave de 12 litros, sillas de ruedas y esterilizadores, que tanta falta hacen a la institución. Iván Eduardo Rodríguez habló de un plan de mejoras para las clínicas de la sección 38. Veremos.

IX. RECUPERACIÓN

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI al tercer trimestre de 2021, Coahuila mantuvo la Tasa de Informalidad Laboral más baja del País al registrar 36 por ciento, mientras que entre las diferentes áreas metropolitanas, Saltillo con su 27.1 por ciento fue la segunda tasa más baja en México. Las cifras confirman que se siguen generando fuentes formales de empleo y que la estrategia de reactivación económica ante la pandemia de COVID-19 le está funcionando al gobernador Miguel Riquelme y a Jaime Guerra, secretario de Economía.