Populismo es el Burro de Troya

Personalmente platiqué con autoridades de las universidades locales y no solo no fueron a este evento, sino que también tuvieron miedo de promoverlo entre sus vastos alumnados.

La política

- Pareciera que está en manos de peleles y monigotes; de pendencieros, de personas con poca educación y ningún escrúpulo.

- Suplen su falta de argumentos con ataques personales y atajos sentimentales.

- Que están más pendientes de Instagram que del interés general.

- El resultado es un rompimiento del vínculo afectivo entre los representantes y los representados.

- Crisis no política, sino de la política.

- Socava la fase misma de la democracia liberal.

- Poderes desencantados, apáticos.

- Jóvenes apáticos, atrapados en las redes sociales, que dicen: para qué votar, si al final da igual.

- Pues no, estimados jóvenes, no da igual.

- Pocos oficios hay más prestigiados que la política, pero ninguno hay más importante.

- Los políticos son la prioridad más importante de la élite de la sociedad, en el sentido más grave de la palabra élite.

- Nadie tiene una mayor responsabilidad.

- Las decisiones de los políticos afectan a todos los ámbitos de la sociedad, de los ciudadanos.

- Desde lo más elemental, como el suministro de la electricidad -y aquí lo saben bien- hasta lo más drástico, la lucha contra la pobreza, la gestión de una pandemia, la participación en una guerra.

- De ahí la crucial importancia de que se dediquen a la política los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, los mejores y esto solo se consigue de una forma:

- Votando.

- Los jóvenes tienen en sus manos la posibilidad de que la política no sea un fango donde chapotean los egoistas y mediocres y se acerque a su ideal: la gobernanza íntegra e integradora, inteligente de la causa común.

- La razón necesita representación y la necesita de forma urgente.

- Los jóvenes necesitan interesarse, implicarse en la política.

- Necesitan opinar de la política; practiquenla, en forma activa o pasiva, con la movilización y con el voto.

- El voto iguala a todos los mexicanos. A una joven campesina de Chiapas con un viejo poderoso magnate de Monterrey.

- El voto es la fuerza más poderosa de la que dispone el ciudadano.

- Es el sable de luz que permite derrotar al gran traidor y restituir la justicia y la paz.

- Por gran traidor me refiero a Darth Vader, claro.

- Los jóvenes ¿van a renunciar a ese poder?

- Jóvenes, voten con fuerza, voten con ganas, voten con ilusión.

- La indiferencia no es una opción, porque del páramo de la indiferencia solo crece un fruto y es amargo, se llama populismo.

¿Qué es el populismo?

- No es una ideología de derechas y de izquierdas, del centro y de la nada.

- Tampoco es una forma de hacer política. Más bien es la antipolítica.

- Es su principal enemiga, porque se disfraza de política para destruirla.

- Es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos.

- ¿Suena complicado? ¿Poco pedante, incluso?

- El populista tiene dos pésimas costumbres:

- Tratar a los ciudadanos como si fueran niños a los que no se les puede decir la verdad, no vaya a ser que no la entiendan o peor aún, que sí la entiendan y luego no les voten.

- Esa pésima costumbre se multiplica en los discursos dirigidos a los jóvenes.

- Ahí, el populista se convierte en el hada madrina de un cuento infantil.

- Todo mimos, todo halagos, todo promesas de imposible cumplimiento.

- En realidad, más que el hada madrina, el populista es un padrino como Vito Corleone o por seguir con la metáfora, como la serpiente del Libro de la Selva, que le canturrea a un hipnotizado Mowgli: confíen solo en mí, enroscándose a su alrededor para devorarlo.

- El populista trata a los ciudadanos como niños incautos.

- No quiere ciudadanos libres sino súbditos de su soberana voluntad.

- Tú para siempre, mi siervo, yo para siempre, tu amo.

- Otra afición del populista es su afición de divide y vencerás.

- Como no puede gobernar por adicción, lo hace por odio.

- El populista rompe la sociedad en grupos y los enfrenta. No gobierna para todos, sino contra una mitad.

- Su fin es el poder absoluto y los medios, la polarización.

- El populismo está al alcance de cualquiera.

- Basta con plantarse ante las cámaras todas las mañanas y apelar a las bajas pasiones que anidan en el fondo oscuro y turbio del ser humano: la envidia, el miedo, el odio, el rencor.

- Denunciar al infierno en la tierra pronunciando un asalto al cielo.

- Señalar a un enemigo fácil, la casta, los ricos, la oligarquía, el capitalismo, la derecha, occidente, los españoles.

- El populismo es el atajo de los mediocres.

- Que maravilla cuando de pronto surge un líder capaz de hilvanar razones y argumentos, en forma adulta, seria, contenida.

- Cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia; un discurso poderoso en forma y forma, en el que brillan la belleza y la verdad.

- En ese instante mágico, el debate se eleva, el auditorio queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial.

- La política recupera su sentido y tolera su dignidad.

- Si además, ese líder o candidata a la presidencia de la República, no busca dividir sino sumar; no busca enfrentar sino entregar; no busca el poder por el poder sino un poder para hacer realidad un gran proyecto de País, entonces, el populismo recula y la democracia brilla.

Esa es la encrucijada en la que se encuentran muchos países:

- Unión o división.

- Convivencia o polarización.

- Progreso o implosión.

-Democracia o populismo.

- Sin eufemismos, democracia o dictadura.

¿Qué es la democracia?

- El populista contestaría: votar cada tanto y siempre a mi favor. Bueno, a mí o a quien yo diga: mi testaferro político o mi marioneta.

- Doblemente falso.

-Votar es una condición imprescindible de la democracia.

- Hay dictaduras donde la gente vota religiosamente. La Rusia de Putin, por ejemplo. La Venezuela de Maduro. La Nicaragua de Ortega.

- Todos éstos -por cierto- amigos del presidente actual de México. Qué casualidad.

- El populista es el burro de Troya de la democracia.

- Se disfraza de demócrata para reventarla desde el interior.

- Convoca a elecciones pero luego hace trampas.Manipula el censo y las encuestas.

- Compra votos, una palita por ahí, un refrigerador por allá.

-Hace campaña a favor de su marioneta aunque la ley lo prohíba y utiliza los recursos del Estado, el dinero de todos. para sabotear a sus adversarios.

- El populista tolera que haya algo llamado Congreso y algo llamado poder judicial, pero luego los acosa, los doblega y los anula.

- En una fake, en una falsa democracia hay contrapoderes, pero son de cartón y piedra.

- Hay jueces, pero sirven al gobierno.

- Hay un instituto electoral, pero el gobierno lo controla.

- Hay leyes, pero el gobierno las aplica a conveniencia: látigo para sus adversarios, impunidad para sus amigos.

-Y también hay periodistas, pero a unos los compran, a otros los censuran y a los terceros los aplastan.

- Y aquí, por respeto a los muertos y con estupor: ¿cómo es posible que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Es más peligroso que muchas dictaduras incluso de países en guerra.

- En México han sido asesinados más de 40 periodistas durante este sexenio y todos estos crímenes sigan impunes.

- ¿Quién ha permitido y alentado esto?

- Aquí, las mafias aprietan el gatillo, pero el poder político también señala y amenaza y eso es una barbaridad.

- Los atentados contra periodistas es un crimen de lesa democracia. Es una confesión de debilidad.

- Cuando un político le tira a un periodista es porque le tiene miedo. Miedo a que los ciudadanos sepan la verdad. Miedo a que se conozcan sus secretos, su incompetencia, sus fraudes, su nepotismo su corrupción. Miedo a perder el poder.

- No olviden a los periodistas y activistas asesinados. Hónrenlos.

- Exijan saber quién y por qué los mató. Y defiendan a los que día se juegan la vida para saber qué hacen los gobernantes con el dinero que ustedes les pagan y con el poder que ustedes les dan.

Colofón:

Podría seguirle, pero mejor les dejo la liga de la participación de Cayetana Toledo, con una disculpa de por medio, la cual pido a nombre de los organizadores, pero sin su permiso:

Este evento anunció claramente que la edad mínima para asistir era 18 años.

Incluso pidieron que los asistentes mostraran su credencial de elector.

Pero en el evento había muchos niños.

Uno de ellos se la pasó berreando todo el santo evento sin que nadie de la organización se animara a resolver este exabrupto que distrajo mucho la atención del público hacia los ponentes.

Me dio pena por los expositores y también por quienes fuimos a este evento con la intención de ver y escuchar en persona a gente que tiene mucho de valor y calidad qué compartir.

Lástima.