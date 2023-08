¿Por qué atrae Coahuila tantas empresas? Estos son los factores determinantes

Conforme pasan los meses, la llegada de más empresas a nuestra región que abarca hasta los municipios fronterizos de Nuevo León, sigue dando de qué hablar positivamente. La semana pasada se anunció que Tata Group, la productora de autos más grande de India y dueña de las marcas “Land Rover” y “Jaguar”, anunció que pondrá una planta productora de despachadores de energía para los autos eléctricos, muy probablemente en el municipio de Santa Catarina, ya sea a un lado de la fábrica de Tesla o muy cerca de ella. Se habla de mil 500 empleos directos y no se ha definido el monto total de la inversión. En pocas palabras, siguen llegando empresas de gran tamaño a esta región del país y la pregunta es ¿por qué? La respuesta radica en presentar los factores y variables involucrados en un proceso de localización empresarial.

Al iniciar cualquier negocio, el recurso humano es determinante para la creación de un equipo sólido y bien capacitado. Por ello, el factor más importante para la localización de empresas siempre será el personal. Una mano de obra abundante y bien capacitada será motivo para que las empresas busquen aprovechar esta condición y generar una ventaja competitiva. Nuevo León y Coahuila son los dos estados con menos analfabetismo y mayores años de escolaridad promedio llegando a poco más de 11 años de escolaridad para ambos estados. Universidades importantes en el corredor Saltillo-Monterrey dan a las empresas la oportunidad de seleccionar ingenieros y trabajadores formados a niveles muy competitivos tanto a nivel nacional como internacional. Una de las razones por las que Tesla escogió México y en particular el área metropolitana de Monterrey es porque el Tec de Monterrey es la principal universidad formadora de sus ingenieros en Estados Unidos. Si a eso se le agrega que en esta región la mano de obra no es conflictiva pues no ha habido una huelga importante en más de dos décadas, podrá entenderse porqué Tata Group escogió esta región. La única preocupación en este sentido es que ya hay una escasez de personal para niveles operativos, lo que es de esperarse porque los lugares con mejor recurso humano tienden a generar una mayor concentración de empresas y en consecuencia de empleados, dejando poco margen para las nuevas inversiones que tendrán que pagar más si quieren trabajadores probados.

El segundo lugar que se considera como un factor importante para la localización de empresas es la proveeduría. Variables relacionadas a la disponibilidad de proveedores, cercanía, las certificaciones que tienen, por mencionar solo unos, son los aspectos para considerar dentro de este factor. Es bien sabido que, para la industria automotriz, el corredor de Querétaro a Piedras Negras, la famosa carretera 57 en México y que llega directamente hasta Detroit, Michigan, aglomera a los mejores proveedores de la producción automotriz. La especialización es también un factor relevante que le proporciona a las empresas del sector calidad, experiencia y confiabilidad. Los proveedores en esta parte de México han sido capaces de absorber tecnología de Estados Unidos e incorporarla de este lado del río Bravo, sobre todo, a un costo menor que sus contrapartes norteamericanas. La cercanía geográfica ha sido también una gran ventaja para esta región del país que se extiende a los estados de Chihuahua y Sonora que también cuentan con proveedores automotrices. Sin embargo, otras industrias empiezan a aparecer en el horizonte productivo, como aquellas relacionadas a la fabricación de baterías, la electrónica especializada en cómputo y hasta la farmacéutica, sin olvidar desde luego la metalmecánica en el hierro y acero. No solo se limita a tener en el momento a los proveedores correctos, sino también a desarrollarlos gracias a que existen centros de capacitan importantes derivados de las universidades más prestigiosas del país que han sabido integrarse a los procesos productivos de diversas industrias.

El buen gobierno también es considerado como un factor clave para la localización de empresas. Tanto Coahuila como Nuevo León se han caracterizado hasta el momento como entidades en donde ha privado el ejercicio de la ley, sin escándalos que puedan tener consecuencias en la inversión. Todo lo contario, ambos estados se han dedicado a la promoción de la inversión y a apoyar a las empresas a generar fuentes de empleo y utilidades para que puedan retribuir a la sociedad grandes beneficios como mejores salarios y prestaciones, servicios de alto nivel y sobre todo, procesos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Al mismo tiempo, estos gobiernos se han caracterizado por un excelente manejo de un presupuesto muy austero, pero que se ha “estirado” para poder cubrir las necesidades empresariales y de los ciudadanos, lo que a su vez genera más atracción de otras empresas. Como un contraejemplo se puede tomar al gobierno de Campeche, que prácticamente no atrae inversión. Es decepcionante la manera en que su gobernadora ha manejado la economía pues la generación de empleos es prácticamente nula. Tampoco se puede presumir de algún aspecto empresarial que los distinga porque realmente no lo hay. Simplemente predomina el espectáculo político que ahuyenta a las empresas.

Como último factor de atracción de inversión tenemos a la fortaleza del mercado. En la teoría económica es considerado como un factor importante porque juega un doble papel. Por un lado, es reflejo de la generosidad salarial de la región porque las empresas pagan salarios altos, que reconocen la productividad de los trabajadores, que a su vez mediante el efecto multiplicador impulsan el consumo. Por el otro, un mercado es fuerte por su amplia oferta de productos y servicios, tiene empresas que están dispuestas a ofertar toda una gama de satisfactores que ayudarían a los trabajadores a tener mejores niveles de bienestar y con ello, un mejor desempeño. Recientemente en la literatura económica se ha mencionado que en los países en vías de desarrollo los grandes mercados con grandes niveles de oferta resultan muy atractivos para los trabajadores jóvenes, que se sienten identificados con empresas modernas e innovadores que proporcionan servicios de diversión, esparcimiento y salud, a costos moderados porque hay mayor competencia. En los mercados poco desarrollados y en consecuencia poco competitivos hay una marcada tendencia a los monopolios y por obvias razones a precios más altos que disuaden a los jóvenes a emigrar a otros lugares.

Esta será la primera parte de la explicación de los factores que determinan la llegada de empresas a una región o estado. La siguiente semana presentaré los faltantes para que usted sea quien pueda decidir y evaluar, qué se necesita para seguir impulsando el crecimiento económico de nuestro estado, que como puede verse, no está solo.