¿Por qué atrae Coahuila tantas empresas? Estos son los factores determinantes (II parte)

La semana pasada empezamos con una breve explicación de los factores que determinan la llegada de inversión productiva. Esta semana continuaré con el tema porque es de suma importancia entender porqué siguen llegando empresas a nuestro territorio o sus alrededores y las consecuencias que esto tendrá. Así que hoy explicaré lo que quedó pendiente.

Otro factor de suma importancia para la atracción de inversión directa es la existencia de un mercado local o regional en equilibrio y con tendencia al crecimiento. Se dice que mientras los mercados no tengan restricciones, las posibilidades de crecimiento son ilimitadas. Ni el gobierno con leyes o reglamentos que incrementen las barreras de entrada o la participación de otros competidores que tengan una participación monopólica u oligopólica son buenos indicadores. Al contrario, son variables que frenan la llegada de empresas sobre todo si sus productos son para venta en misma región. Investigaciones recientes del famoso economista norteamericano Paul Krugman señalan que mientras el mercado dé muestras de libertad de operación sin restricciones para encontrar proveedores, proponer un precio y vender en cualquier lugar, esa región tiene todo para convertirse en un polo de atracción de empresas. Además, el mismo economista señala que las ciudades que tienen economías sanas son aquellas donde el conocimiento se disemina sin restricciones para toda aquella organización que llegue allí a operar. Para el caso general de nuestro estado y en específico de la región sureste, las universidades y centros de investigación han jugado un papel fundamental de apoyo a las empresas. Primero porque han sido capaces de producir mano de obra de nivel muy alto y abundante, y segundo porque los centros de investigación han apoyado a las empresas a mejorar su competitividad, tanto a través de la generación de patentes como en la mejora de procesos. No hay que olvidar que Saltillo se ha vuelto un centro importante de manejo de información regional que ha servido para que las empresas puedan tener una mejor planeación y desde luego esto aumenta sus posibilidades de éxito.

En este mismo tenor de ideas, la innovación y el desarrollo son otros factores de suma importancia para la atracción de inversión. Los esfuerzos que han hecho, por ejemplo, gobiernos como el de Nuevo León o Coahuila para la formación de centros enfocados a la innovación, han dado resultados positivos. No sólo por que la propia innovación-invención genera oportunidades para la creación de empresas, sino porque todas las empresas del sector pueden beneficiarse de información, acceso a tecnología que se compra en grupos de empresas lo que la hace más accesible, innovaciones emergentes de universidades que fomentan estas competencias en sus alumnos y profesores, solo por mencionar unos cuantos ejemplos de este rubro. Aunque las empresas puedan hacer frente a más competidores por su mano de obra, los beneficios compensan este punto negativo. Tradicionalmente, la capacitación y el adiestramiento en la innovación tecnológica son complicadas de llevarse a cabo. La abundancia de ingenieros en la región ha permitido que se genere una cultura de transformación recurrente en las empresas que están constantemente invirtiendo para tener mejores equipos productivos que puedan ser operadas por gente capacitada. Esto ha fomentado también la contratación de servicios de asesoría y consultoría para sostener este proceso, en muchas ocasiones, dependiente de los Estados Unidos, quienes a través de sus empresas matrices comparten con sus subsidiarias, los procesos innovadores o mejoras tecnológicas. De esta forma, los asesores y consultores pueden apoyar a varias empresas con su experiencia a mejorar sus productos incrementando su participación de mercado. La dispersión (spillovers) de la tecnología junto con el conocimiento desarrollado por la investigación universitaria favorece que las empresas tengan sistemas productivos modernos que pueden competir a nivel internacional. Prueba de lo anterior es que Coahuila es uno de los estados con mayor capacidad exportadora, y que crece a un ritmo anual de 11 por ciento desde el año 2022.

El último factor considerado de manera amplia en la literatura económica es la infraestructura física y de acceso a mercados. Aquí se consideran carreteras, parques y lotes industriales, electricidad y agua, entre otros. Si este factor no funciona adecuadamente, habrá problemas para que los proveedores puedan abastecer de materia prima a las empresas, no se podrán llevar a tiempo los productos a los mercados correspondientes o simplemente no se podrá producir ni en tiempo ni en forma los productos que cualquier mercado necesita. Las carreteras juegan un papel muy importante para poder mover insumos entre diferentes localidades o productos terminados tanto a mercados nacionales como internacionales. Para el caso de México, hasta los flujos de tráfico que se dan en los puentes internacionales juegan un papel determinante para decidir dónde localizar una planta si su orientación es hacia el mercado de Estados Unidos. La disponibilidad de parques y áreas industriales donde las empresas puedan ubicarse y disponer de todos los elementos básicos necesarios son factores necesarios que hacen que las ciudades y regiones se vuelvan polos de atracción de inversión productiva. El gobierno o la iniciativa privada deben de trabajar por proporcionar esta infraestructura para que las empresas puedan interactuar con otras empresas de la localidad (lo óptimo para que el valor agregado se quede en la región) o de otros lados del país o del mundo de manera fluida. La cercanía a aeropuertos es también clave pues se trata de la posibilidad de que las personas necesarias para que las empresas funcionen correctamente puedan viajar y desde luego, compartir la estrategia y el conocimiento para hacer crecer los negocios.

Todos los factores en conjunto son importantes, no se puede decir que uno de ellos sea menos o más relevante para la atracción de inversión. Todos en conjunto determinan las capacidades productivas y de integración con otros ecosistemas de negocios por lo que una autoridad estatal o municipal debe considerar dentro de su plan integral, la asignación de recursos a cada uno de estos factores y de esta forma se estará manteniendo, cuando menos, la competitividad y productividad regional. Llegará un nuevo gobernador en casi 100 días y tendrá que considerar los factores aquí mencionados en el presupuesto para poder sostener el ciclo de crecimiento económico que tanto nos ha enorgullecido a todos los habitantes de este noble estado. El nuevo gobierno tendrá que buscar la manera de que estos factores no caigan en los “otros datos” porque estaremos en problemas.