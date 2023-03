¿Qué ocurre cuándo la lealtad y la gratitud son inexistentes en un político con poder? Aparece la soberbia “con una alta dosis de mediocridad”, como “una discapacidad que afecta a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”.

Esta parece ser la circunstancia de Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, quien una vez en el poder desconoció de tajo sus vínculos con el Gobernador y el aparato político que le llevó a ese lugar. También ignoró su falta de méritos como funcionario público, diputado local, secretario estatal y delegado federal para arribar a la Alcaldía. Porque hoy nadie se acuerda de la amplitud y la profundidad de su huella en cada uno de esos puestos.

Sin embargo, Román construyó su propia narrativa –seguramente– con algún amigo imaginario: “no le debo nada a nadie. Llegué por méritos propios a un territorio electoral perdido. Y Coahuila requiere un personaje como Román para ganar la gubernatura”. Envuelto en esa narrativa imaginaria y vestido de su linaje revolucionario (su bisabuelo y sus hermanos carrancistas lucharon en la Revolución), Román tensó la cuerda con el Gobernador para torcer su voluntad y desplazar a su candidato.

En un exceso de arrogancia –tutelada por contactos con Ricardo Mejía– Román estiró tanto la cuerda que casi la rompió. De tal manera que al caer la candidatura morenista de Mejía, súbito bajó sus expectativas para negociar su reelección. Pero la cuerda estaba deshilachada. Y desde aquel entonces, Román no ha hecho nada para retejerla, por lealtad y gratitud con el Gobernador y por solidaridad militante con el candidato de su partido a la gubernatura de Coahuila.

Por el contrario: Román –caprichudo e infantil– aparece atufado en los eventos del PRI, sin el obligado chaleco o camisa roja y, peor aún, no fortalece de manera activa la presencia del candidato de su partido en Torreón. No contento con ello, Román lleva esa actitud de enojo visceral a su función como alcalde: le molesta que alguna institución le sugiera mejoras a su administración, como fue el caso reciente de la Iberoamericana Torreón. Muestra poca empatía a representantes de la sociedad civil, como ocurrió con el proyecto de remodelar la Avenida Colón. Y cuando algún colegio de profesionales le cuestiona algún aspecto de su administración, Román aduce propósitos inconfesables detrás de los cuestionamientos, cómo sucedió con la CMIC.

¿Qué le pasa a Román? ¿No se ha dado cuenta que sin méritos objetivos obtuvo el premio de su vida; ser alcalde de Torreón, el segundo municipio más importante del Estado? ¿Nadie le ha dicho que no llegó ahí por su linaje revolucionario, sino por su cercanía con el Gobernador y el apoyo de su partido? Más allá de su amigo imaginario, ¿no ha valorado Román el apoyo del Gobierno estatal para sumar miles de empleos resultado de las inversiones extranjeras? ¿Acaso no ha entendido, que las mismas están avaladas por una seguridad forjada desde el Gobierno estatal, que hace de Coahuila el segundo estado más seguro del país? ¿Cómo es posible no darse cuenta que ese Gobernador que Román llama “mi amigo” a la menor provocación, es el que le apoyado con mezclas de recursos para abrir nuevos pozos de agua potable y le ha respaldado con patrullas y un grupo de elementos élite (Grupo de Reacción Laguna) para reforzar la seguridad pública de Torreón? Ya en el colmo, ¿cómo puede Román ignorar que el Gobierno estatal realiza en Torreón dos de las más importantes obras de infraestructura vial urbana (Sistemas Vial Cuatro Caminos y Villa Florida) que mejorarán la imagen de la ciudad?

En síntesis: ni su arribo a la presidencia, o sus reconocimientos como alcalde, surgen de la narrativa imaginaria de Román. Son hechos políticos amarrados al apoyo incondicional de Miguel Riquelme a su tierra. Por el presente y futuro de Torreón, Román debe desterrar su “arrogancia de espíritu” y retejer la cuerda por el bien de todos. De otra manera, se comerá a sí mismo y a su ciudad: porque la soberbia –desleal e ingrata– no reconoce límites, “es su propio vaso, su propia trompeta y su propia crónica”. Y esa sería, entonces, la perdición de todos por igual.

Nota: el autor es director general del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución.

