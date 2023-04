El pasado jueves 30 de marzo en este generoso espacio de VANGUARDIA se editó en este espacio la columna titulada “¿Estuvieron “todes”? donde hacía alusión a las cuestiones no de género, sino sólo de sexo, falsa polémica que grupos de féminas quieren o han sembrado en el imaginario colectivo y en el tema supuestamente de polémica. Ellas hablan de lograr un lenguaje inclusivo (lo que eso signifique) el cual las englobe a todas, a todos, a “todes”. Imposible. Insisto, su polémica y campo de batalla es huero, es estéril y no va a ningún lado porque no hay sustento, sustancia.

Me han llegado hartos comentarios de ese texto y del díptico de “8M” día que usted lo sabe, se celebró el “Día Internacional de la Mujer”. Y justo cuando se editaba aquí “¿Estuvieron “todes”?, mi texto de análisis con aristas muy diferentes a todas las opiniones comunes, se cumplía a la perfección. Para mal, caray. El 28 de marzo, Audrey Elizabeth Hale, de 28 años, asesinó a 3 niños y 3 adultos en la Escuela Privada Cristiana Covennat en Nasvhille, Tennesse, Estados Unidos.

Esta masacre como decenas de ellas ya no es novedad en el país del norte, pero la arista que se desprende sí. Las autoridades oficiales identificaron a la mujer asesina, Hale, como una mujer “transgénero”. Ella misma se refería a ella misma en sus redes sociales que todo lo pudren, como “él”. La policía al dar comunicación oficial de este tiroteo y asesinatos, se refiere a la mujer como “ella”. En resumidas cuentas ¿quién mató a William Kinney, Evelyn Dieckhaus y Hallie Scruggs de apenas 9 años cada uno de estos niños: quien mató a Pico Cynthia de 61 años, Katherine Koonce de 60 años y Mike Colina de 61 años? No fue ella ni él, sino... it!

En lo que va de este año 2023, se ha reportado al menos 30 situaciones con arma de fuego en escuelas de Estados Unidos. Al momento de redactar la presente nota, van 8 muertos y 23 heridos. Según reporte de la Organización Everytown Gun Safety. Pero hay una buena arista que vale la pena explorar, aunque sea someramente por hoy: Audrey Elizabeth Hale, de 28 años, quien fue muerta en el tiroteo, fue alumna de esta escuela privada cristiana.

Y si hay cristianismo de por medio, pues hay eso que todo mundo repite cuando a usted le tocan las puertas los hermanos testigos de Jehová y otras agrupaciones: Dios es amor, Dios te ama, la misericordia de Dios es infinita, hay una mejor vida llamada paraíso en el cielo, el espíritu santo te cuida y ama y un largo etcétera. Al parecer el resentimiento de Audrey Elizabeth Hale en contra de su escuela y sus enseñanzas, era rencor y odio convertidos en siete fusiles que “It” compró legalmente.

Igual, en los comunicados de la policía de Tennessee, se hace hincapié en que “It!” era “blanca”, era de raza blanca. No de color. Y si es de color, ¿de qué color? Aflora de nuevo aquello que en papel está muy superado: la lucha de razas (no lucha de clases). Lo anterior es una añosa teoría de Spengler en su libro “El hombre y la técnica”. Y un ejemplo más para probarle lo anterior: usted lo sabe, el día lunes 27 de marzo murieron 40 indocumentados, 40 migrantes (la moderna esclavitud) en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esquina-bajan

¿Murieron caucásicos, gente blanca? No. Murieron 40 migrantes. 28 de ellos eran de Guatemala. El resto de Ecuador, El Salvador, Colombia, Honduras y Venezuela. Pues sí, era gente de color. El estigma de ser de color, pobre, jodido y siempre buscando el sueño americano donde este país y en teoría, provee maná y miel. Al momento de redactar este análisis, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López se culpan mutuamente de lo anterior. Ninguno de ellos quiere asumir la responsabilidad de su área. Ambos, adelantados rumbo a la Presidencia de la República. Así andamos.

¿Y Andrés Manuel López Obrador? En la conferencia mañana del día 28 de marzo, al cual duró alrededor de tres horas, en sólo tres minutos desechó el asunto de 40 migrantes calcinados y asfixiados y al final de los tres minutos... los culpó de su propia muerte. De hace alrededor de tres años a la fecha, le he venido advirtiendo de este tremendo problema migratorio. Una y otra vez hay crisis en todo México. Pero lo de hoy, ha merecido y con justa razón, atención mundial. “Es muy difícil explicar como mueren 38 personas sin que haya una gran negligencia criminal”, dijo Tyler Mattiace, investigadora de Human Rights Watch. Le creo.

Perdón por insistir señor lector, pero esto ya se jodió, estamos perdidos en todos los aspectos. ¿Para qué queremos a Tesla en nuestro patio trasero? ¿Para llenarnos de obreros guatemaltecos, venezolanos, cubanos; y parvadas de hermanos sureños con vicios y costumbres muy diferentes a los nuestros? Lo dijo el filósofo Samuel Ramos en 1934 en su libro “El perfil del hombre y la cultura en México”: “Para México existe actualmente la amenaza del hombre blanco que, si nos descuidamos, puede conquistar al país con los medios pacíficos de la economía y la técnica”.

Letras minúsculas

El hombre más rico del planeta tierra, el dueño de Tesla, Elon Musk ¿me recuerda de qué color de piel es, señor lector? Lo dijo Samuel Ramos, un escritor, no un politólogo, en 1934. Profético el filósofo.