REFRANES Y ESCASEZ

“Como dice el viejo y sabio refrán, ...”. Muy afortunados somos al contar con los refranes, pues en ellos se encierra la sabiduría popular acumulada por cientos de años.

Bellos son los adagios contenidos en la Biblia, pues en ellos encontramos el verdadero concepto de la moral. Famosos son también los proverbios que Cervantes puso en boca de Don Quijote de la Mancha: “Más vale un toma que dos te daré”.

Aunque no me dedico a la paremiología, siempre consulto los refranes con el afán de que la sapiencia que en ellos se encierra sirva como guía en mi vida.

Recuerdo que una vez en la primaria nos castigaron a un amigo y a mí, siendo que yo no había hecho absolutamente nada. Indignado reclamé por la injusticia, pero la maestra me dijo: “Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata”. También recuerdo a mi abuelita cuando me decía: “El que come y canta loco se levanta”. “Juegos de manos son de villanos”. Así me decía mi mamá cada vez que la desesperación me motivaba a lanzarle una trompada a uno de mis hermanos. De esta manera aprendí a querer los refranes y a sacar provecho de ellos.

Por desgracia hay personas que además de no entender el verdadero significado de los refranes, son incapaces de encontrar en ellos una enseñanza que los ayude a ser mejores cada día. También hay quienes lejos de interpretar los proverbios, se apegan a su sentido literal. Tal sucedió con algunos de nosotros pues durante años nos apegamos ciegamente al famoso refrán: “Agua que no has de beber, déjala correr”.

En los últimos años se ha dejado correr mucha agua por Saltillo, motivo por el cual hemos aprendido lo que significa la escasez del vital líquido. El rápido crecimiento poblacional, así como el auge industrial en el que vivimos, han provocado la sobreexplotación de los principales mantos acuíferos que abastecen la ciudad. Pero ¿quién tiene la culpa de esto?

Creo que todos nosotros, tú y yo, somos culpables. Nuestra cultura y educación nos impide pensar que cada vez que abrimos la llave sin un motivo justificable, contribuimos a la futura escasez del agua hoy muy presente en Monterrey y otras poblaciones de Nuevo León. Sin embargo, nos gusta lavar los trastos con un chorro que muchas veces sólo sirve para bañar la coladera; cada vez que nos bañamos nos fascina cantar todo nuestro repertorio; nos encanta lavar el coche con la manguera; regamos las plantas hasta ahogarlas. Y todo ello sin importarnos que la última vez que llovió en Saltillo fue hace ¡169 días!

Otro de los culpables de la escasez del agua es el Gobierno. Hasta el momento nuestros funcionarios públicos han sido incapaces de desarrollar obras a largo plazo que garanticen a los saltillenses el abasto continuo de agua. La única forma en que el Gobierno ha tratado de solucionar el problema es perforando nuevos pozos, instalando plantas tratadoras cuyo resultado ha sido muy leve y explotando los mantos acuíferos existentes hasta agotarlos. Si al desperdicio del líquido vital por fugas en las tuberías sumamos que la mayoría de las aguas de lluvias se pierden, nos podremos dar cuenta que nuestro futuro no es tan promisorio como quisiéramos.

La temporada de lluvias ha sido peor a la de otros años, y aún así no podemos estar a expensas de las nubes pasajeras del inmenso cielo. Si queremos tener agua en el futuro, el Gobierno debe emprender obras que ayuden al cuidado de este preciado líquido y los ciudadanos debemos utilizar con mayor cuidado el agua.

Cuando llueve, que cada vez es más esporádico, suelen inundarse las principales avenidas de la ciudad, generando así un completo caos. Es increíble, pero de existir una buena red de drenaje pluvial, gran parte del agua que corrió por las calles, podría haberse aprovechado para nuestro bien. No cabe duda que de ahora en adelante debemos decir: “Agua que no has de beber, hazla presa”.

No debemos depender de las bondades de unas nubes cada vez más avaras. Nuestra obligación es cuidar el recurso que nos da vida y para eso es necesario que nuestros gobernantes sacrifiquen el gasto de promoción de sus administraciones, para garantizar a cambio nuestro futuro bienestar. Nuestros vecinos regiomontanos están sufriendo ya por la escasez del agua. Aquí entre nos, si no quieres sufrir mañana las crisis que viven hoy nuestros vecinos, es tiempo de trabajar y regular a organismos como Agsal, empresa que se ha preocupado más por hacer negocio que por cuidar el líquido vital nuestro,

aquientrenosvanguardia@gmail.com