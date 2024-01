¿Satisfacer las necesidades del otro es para ese otro o para mí? ¿Qué busco al “olvidarme de mí” para dedicarme a ti?

Hay un libro cuyo título es, “De tanto amarte, me olvidé de mí.” Quiero preguntarles/nos a todas las personas que podríamos declarar eso, ¿Qué estábamos buscando? ¿Para qué, desde nuestro criterio, dedicamos tiempo, esfuerzo, sacrificio, y todo lo que creemos haber puesto en una relación? ¿Cuál era el resultado que esperábamos? Evidentemente, por la declaración convertido en libro, no salió lo que queríamos.

Hoy trabajaba con una mujer que dijo que había hecho todo por una persona. Que estaba lista y dispuesta a resolver las necesidades del objeto de su amor, que solo era necesario que le dijera para que ella se moviera a satisfacer necesidades y necedades. ¿Y con eso, qué esperaba esta mujer que sucediera? Su respuesta me entristeció. “Esperaba merecer su amor.” Mientras procesé la tristeza, salió mi parte filosa que no deja prisionero vivo. “O sea que querías algo a cambio de todo lo que hacías.” “Pues sí.” “Entonces ¿lo que hacías era para ella o para ti?”

Me remite a las situaciones en que una persona entra a una relación con un/a alcohólico/a, o permanece en una relación con una persona abusiva o narcisista. Lo más seguro es que bajo el disfraz de sufrimiento, exista una creencia nacida en la arrogancia y la superioridad de poder salvar a la otra persona hasta de sí misma. La imagen distorsionada de esa posibilidad alimenta el ego y da la respuesta a la pregunta, “Y ¿tú qué ganas al estar en esa relación?”

¡Relájense un chingo! No he dicho que no es posible olvidarnos de nosotros mismos. Sí, lo hacemos. Créanme, lo sé. Pero si vemos las situaciones y nuestras relaciones de manera fría y muy de cerca, vamos a encontrar que aún al olvidarnos de nosotros mismos, hay un trasfondo que tiene algo que nos beneficia.

Hago lo que los demás quieren para no tener que lidiar con sus quejas. ¿Y por qué no aprenden los demás a no quejarse? ¿Es en serio? ¿Y qué me pasa que yo no soporto las quejas? ¿Qué opciones tengo? Oportunidad inigualable de autoconocimiento. No tengo idea qué plantea el libro, le daremos el beneficio de la duda.