El escritor español José García Pérez hace alusión a una generación que está muriendo. “La generación que sin estudios intentó educar a sus hijos. La que, a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa (...) La que enseñó valores; empezando por amor y respeto y terminando por un concepto de la familia que hoy se está diluyendo de forma alarmante.

Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres, el respeto por el hombre; todo ello sin tanta idiotez como la que se ve actualmente.

Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, pero sin sentirse frustrados por ello. Se está muriendo (...) la creadora de la actual clase media. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por mil dificultades, y sin rendirse nos enseñaron a vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penurias, se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó a sus hijos a vivir sin miedo”.

Es cierto, se está muriendo la generación de hierro para darle paso a una que piensa que todo aquello que atenta en contra la comodidad o la felicidad es una desgracia; que busca la gratificación inmediata, que quiere resultados rápidos y tiene poca paciencia para esperar. Una generación que se basa en la cultura de la “comoditización” de las relaciones humanas, que convierte todo en una mercancía, que vive en la insatisfacción constante y que no admite la ética de la responsabilidad.

SHACKLETON

Ante esto, conviene pensar en historias que demuestran que los inconvenientes y las dificultades brindan excelentes oportunidades para sacar lo mejor del ser humano, de exponer el liderazgo personal, la determinación y la fuerza de voluntad, como es el caso de la odisea del explorador británico Ernest Shackleton, quien intentó ser el primer ser humano en liderar una expedición en trineo a través de todo el continente de la Antártida.

El 5 de diciembre de 1914, partió en el barco Endurance. Sin embargo, el Endurance chocó contra un gran bloque de hielo y quedó completamente varado y, durante dos años, el mundo no tuvo noticias de Shackleton ni de su tripulación. Sin embargo, en una increíble hazaña de supervivencia, los miembros de la expedición sobrevivieron en el hielo sin perder a un solo hombre, gracias al inquebrantable espíritu de Ernest, a la manera de obtener ventajas de las difíciles e inevitables realidades con las que se enfrentó en un ambiente incierto y gélido.

VIRTUD

Así como el explorador, la generación de hierro aprendió y enseñó a sus hijos a convertir los infortunios en nuevas sendas, a salir adelante, porque para esta generación el fracaso no era un estigma, sino más bien una realidad que los impulsaba para trabajar más duro y luego demostrar lo que eran capaces de hacer; y así, a fuerza de intentos, llegaron a crecerse ante las dificultades y apuros, siendo esto, precisamente, su principal valor y fortaleza.

A esta generación se aplica lo que Fénelon decía: “La energía y el trabajo obstinado, superan y vencen los mayores obstáculos. Casi no hay cosa alguna imposible para quien sabe trabajar y esperar (...) Las personas de carácter, son infinitamente más raras que las de talento. El talento puede no ser más que un don de la naturaleza. El carácter es el resultado de mil victorias logradas por el hombre sobre sí mismo. El talento es una cualidad, el carácter es una virtud”.

SENSIBLES

Como lo infiere en sus investigaciones Dan Ariely, las personas que triunfan ante experiencias de dolor, decepción o fracaso, que las trascienden y le encuentran su “sentido”, desarrollan una singular adaptación hedónica (física y emocionalmente), tienden a buscar umbrales mayores -“aguantan más”- ante esos mismos inconvenientes, que el resto de las personas, asocian positivamente el dolor a la curación, transforman las emociones negativas en positivas y, además, se vuelven más sensibles a las necesidades de sus prójimos y más propensos a realizar innovaciones.

JAMÁS CLAUDICAR

En el ámbito empresarial ya lo decía Edison: “No he fracasado 700 veces. He logrado probar que esos 700 caminos (para inventar la bombilla) no funcionarán”; sin embargo, pocos son los que aprecian que la cultura de prueba, error y fracaso es la que ha hecho posible el desarrollo de grandes empresas como Google, Apple y de descubrimientos como el Nylon o el Post it, por mencionar algunos casos.

De ahí que sea necesario apreciar no solo el resultado final de cualquier proyecto, tarea o negocio, sino lo aprendido en el camino; es decir, se requiere valorar todo el proceso.

CADUCIDAD

El descrédito del fracaso como proceso de aprendizaje es un problema cultural y educativo (sobre todo en estos tiempos en los cuales está de moda “el pensamiento positivo”, más que el pensamiento crítico). En las escuelas se valora el resultado competitivo, no necesariamente los esfuerzos emprendidos; por lo general, no se enseña a entender y afrontar el fracaso, el riesgo y los inconvenientes como fuentes de aprendizaje, sabiduría y crecimiento personal, no existen mentores para ello y menos se encuentran materias específicas, ni ejercicios transversales, que de alguna forma enseñen competencias que específicamente expresen, por decirlo de alguna forma, que se puede aprender mucho más del fracaso y las caídas que del éxito, en donde se valoren más los caminos abruptos que los rectos, fáciles y planos.

INCERTIDUMBRE

Ahora, desgraciadamente, se enseña a caminar sobre lo seguro y lo cierto (cuando la vida es todo lo contrario); las escuelas tienen una cierta incapacidad para entender la realidad, para dimensionar a los obstáculos y fracasos como una cultura de riesgo que permita al alumno aprender de ellos para resolver los problemas que se les presentan bajo una perspectiva antes impensable y así construir un carácter a prueba de todo.

Es necesario revolucionar a la educación hacia modelos inspiradores, hacia la cultura del esfuerzo, en donde se consideren la diversidades, individualidades y capacidades de los alumnos y sus particulares formas de aprender, en el sentido de estimular la creatividad, la imaginación y la innovación. Para eso, hay que considerar el fracaso, las adversidades y los problemas, como oportunidades, retos de la vida misma, como posibilidades de aprendizaje y desarrollo personal y no como estigma o desgracia.

CASTIGO

El verdadero obstáculo que se nos presenta para convertirnos en aquello que deseamos ser, se encuentra en la manera en que percibimos las dificultades, las adversidades y el miedo que surge ante lo desconocido o incierto, también se encuentra en la desconfianza que se puede tener en uno mismo y la desaprobación de otras personas hacia nuestras preferencias, situaciones que, en gran medida, se alimentan del miedo a fracasar. Esta posibilidad es un estigma social aprendido en la escuela, que se señala con el dedo, sin realmente saber que, irónicamente, lo que en verdad se castiga, por lo menos en México (en demasiados ámbitos), es el mismísimo éxito (lo que esto signifique).

Sería prudente aprender del testimonio de la generación de hierro para fortalecer el carácter y tener una nueva mirada sobre la incertidumbre, los infortunios, los obstáculos y los problemas que la vida, inevitablemente, presenta. Para hacernos todos cargo de nuestros propios sueños.

Sería conveniente aprender, de Shackleton y de la generación de hierro que lentamente está muriendo, la valentía para vivir y la fuerza inquebrantable del espíritu humano que sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos.

cgutierrez@tec.mx

Programa Emprendedor Tec de Monterrey Campus Saltillo

TE PUEDE INTERESAR: La paz y la guerra: ¿cómo detener la alocada carrera de violencia que vivimos?