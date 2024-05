Se puede decir...Que a la señora Casar el Estado la “cazó”

Pero no se puede decir... Que lo hizo con “saña”. Amparo Casar, sufre el embate de la 4T, que la acusa de corrupción, por cobrar, al parecer, indebidamente la pensión vitalicia de su esposo, que fue funcionario de Pemex, alegando ahora la petrolera que no fue accidente, ya que él se suicidó, sin embargo, a ambas partes, se les hizo bolas el engrudo, ya que este asunto, no debe litigarse con la Ley Civil y menos la Penal, pero sí dirimirse con la Ley Federal de Trabajo, ya que la víctima murió en las instalaciones de la fuente de trabajo, y por ende, fue un accidente” de trabajo.