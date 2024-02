Se puede decir... Que AMLO no sabe “perder”

Pero no se puede decir...Que si pierde “arrebata”. A lo largo y ancho de su mandato, pintó su raya, y escogió a sus enemigos, y por más de cinco años, que es el tiempo que lleva de Presidente, los ha estado señalando y exhibiendo, de tal suerte que no los ha dejado en paz, y les ha restregado que el que manda es ÉL, utilizando todo el poder presidencial en su contra, y para eso creó, ideó y dió vida a su poderosa Mañanera, pero no debe de estar tan seguro y confiado de ella, porque se le puede convertir en un peligroso bumerang, del que “tenga” que arrepentirse.