Se puede decir... Que empieza la cuenta “regresiva” de AMLO

Pero no se puede decir... Que tiene un pie en el “estribo”. El Presidente de la República ya tiene los días contados como Ejecutivo federal, y dentro de sus pendientes mencionaré solo tres: el afamado Tren Maya, el rescate de los cadáveres de la Mina Pasta de Conchos y la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes normalistas, y todos los demás asuntos que no son pocos, que se han estado rezagando, y que fueron olvidados, por culpa de la política, donde la mayor parte de su tiempo y preocupación los ha enfocado en que su proyecto de Gobierno, continúe de aquí a la eternidad, en la persona de la ex “Jefa” de la CDMX.