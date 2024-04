Pero no se puede decir...Que unas son normales y otras “piadosas”. La mentira piadosa es la que lleva buenas intenciones, y no daña, en cambio, la mentira común y corriente, es la que vierten por lo general los de la clase política, que siempre lo hacen para lograr sus aviesos propósitos, y el más claro ejemplo lo tenemos en la 4T, que desde el primer día en que tomaron las riendas de México, pregonaron que no habría gasolinazos, mas sin embargo, el precio de la gasolina ha aumentado más del veinte por ciento, mintiendo en todo “momento” a los mexicanos.