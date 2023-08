Se puede decir... Que la violencia no “para”

Pero no se puede decir... Que es por descuido del “Estado”. Ciento cincuenta y seis mil asesinatos en lo que va de este sexenio, viéndose alarmante, escandalosa y claramente, que se les ha escurrido de las manos la paz, la seguridad y la tranquilidad, que las autoridades encargadas de ellas no han respondido para nada, porque han sido rebasadas, y no es crítica ni mucho menos señalamientos sin base, las cifras ahí están, y confirman que la violencia está a todo lo que da, y pone a la 4T en una posición de que no ha cumplido con “su” cometido.