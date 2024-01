Se puede decir... Que lo de Marcelo Ebrard fue una “farsa”

Pero no se puede decir... Que reapareció con exceso de “peso”. El ex Canciller que pertenece al establo de la 4T, y que en un principio no estuvo de acuerdo con la precandidatura de la corcholata estrella, y que pataleó haciendo uno y mil berrinches, no le quedó de otra que medio retirarse y casi esconderse, por fin entró al aro y sin querer queriendo hizo acto de presencia en el mitin de cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum, y medio haciéndose el occiso con una sonrisa casi sarcástica, y -me imagino- que por órdenes de AMLO, tuvo que hacer de tripas corazón, para apoyarla, haciendo acto de presencia, en contra de “su” voluntad.