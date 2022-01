Se puede decir...Que Oribe Peralta del fútbol se “despide”.

Pero no se puede decir...Que como Él surja otro “igual”. De cuna humilde, poco a poco fue incursionando en dicho deporte hasta hacerse un brillante profesional y alcanzar la gloria, llegando a ser integrante del Tri, que desafortunadamente no llegó al fútbol europeo por la edad, sin embargo, no hubo necesidad de ello, ya que en México logró sobresalir intensamente, esperándose siga dentro del ambiente futbolero como funcionario o entrenador y comparta su experiencia entre la juventud, “arriba” el cepillo.