Se puede decir... Que Pemex en la “ruina”

Pero no se puede decir... Que ya no vale “nada”. La Expropiación hecha por Tata Cárdenas, nació muerta, pues fue un hecho aparente, del que se defendieron a capa y espada las empresas extranjeras, en cuyas manos estaba, que al empezar a ser manejada por el Estado, daría recursos al por mayor a México, y que a alguien se le ocurrió se llamaría Petróleos Mexicanos, y los dueños serían los mexicanos, -se la creyeron-, pero el tiempo lo ha desmentido, porque los propietarios ahora y siempre, han sido los políticos mexicanos, quienes no descansaron “hasta” desvalijarlo.