Se puede decir...Que vale más suerte que “dinero”

Pero no se puede decir...Que también dinero y “amor”. El hijo mayor de AMLO vive en una residencia de lujo en Estados Unidos, al mismo tiempo utiliza automóviles de lujo, y todo lo demás, propio de un millonario, que no ha faltado quienes se lo echen en cara al señor presidente, que de inmediato les contestó que el dinero es de la esposa de su hijo, quien además no tiene ninguna relación con la 4T, sin embargo, es un secreto a voces que casi todos sus hijos son influyentes, y utilizan esa influencia para hacer jugosos negocios, que si es mentira o cierto, solo el “tiempo” lo dirá.