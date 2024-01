Se puede decir que Xóchitl Gálvez resultó “manirrota”

Pero no se puede decir... Que en su precampaña gastó de “más”. Los que están en todo y no tienen qué hacer, descubrieron que Xóchitl Gálvez para nada reparó en gastos y echó la casa por la ventana, y sin límite alguno, gastó un poco más que la corcholata consentida de AMLO, aunque los que se dieron cuenta de ello, en realidad deben probar su dicho, y no nada más señalar por señalar, o solo tratar de hacerla quedar mal ante la opinión pública, o también puede ser que se trate de alguna jugada, o de eso que se llama “guerra” sucia.