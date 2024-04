Se puede decir... Que ya viene de nuevo el “circo”

Pero no se puede decir...Que será más de lo “mismo”. Me refiero al cada vez más cacaraqueado Debate, en donde los supuestos actores o contendientes, se espera sepan a lo que van, y se presenten plenamente preparados y no provoquen pena ajena, es un acto político serio, con el cual la ciudadanía, tomará como el termómetro con el que medirán y se formarán un criterio sobre las aspirinas y el aspirante presidenciales, en especial conocer quienes son, como piensan y por qué andan en esa danza, y además, es un evento que “sale” costosísimo.