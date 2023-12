Secuelas de la reculada de Samuel García

Sin Samuel como candidato, al MC le queda:

1.- Sostener la bravata de Dante de ir solo en las elecciones presidenciales o

2.- Aliarse con Morena.

Ambas posibilidades enterrarían la credibilidad del movimiento naranja.

Si va solo con alguien desconocido, hasta el registro puede perder por las migajas de votos que alcanzaría en junio del año próximo.

Mariana Rodríguez no puede entrarle al quite pues por su edad no es elegible y a juzgar por su comportamiento no verbal de los últimos días, todo este desmadre ya la tiene hasta la madre.