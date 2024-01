Semana de Rage, Reyes y Princesas

Este 2024 inició con la transmisión por la cadena ABC de Estados Unidos de la premiación de los inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll 2023 para después incluirse en Disney Plus.

Así, ya conociendo de antemano la lista de los dignos ganadores, pudimos ver desde discursos de agradecimiento hasta presentaciones memorables, siendo una de las intervenciones más emotivas la de uno de los fundadores de una de las bandas inducidas, Rage Against the Machine, Tom Morello, al dedicárselo primero a sus fans, luego de declarar que su primer fan en el Valle de San Fernando de California les dio que al escuchar su música le daban ganas de pelear”; luego a esposa e hijos presentes en la ceremonia que le recordaban diariamente que vale la pena pelear por el mundo y a su madre, una maestra jubilada “pero siempre radical”, que recién cumplió 100 años de edad y que le sugirió concluir con su discurso diciendo que “la historia, como la música, no es algo que sucede, sino que uno hace”.

Fue por esto que a mediados de semana, sobre todo los mismos fans de la agrupación también integrada por Zack de la Rocha en las vocales; Tim Commerford en el bajo y Brad Wilk en la batería, causó total desconcierto se diera el anuncio de la tercera separación de su carrera, cancelando su anticipada gira de reunión. Fue el mencionado baterista Wil quien el pasado miércoles 3 en su cuenta de Instagram escribió sobre la banda de nu metal que “ ... Sé que muchos de ustedes están esperando que les dé las nuevas fechas de la gira para los conciertos cancelados de la banda pero quiero anunciarles que ya no la haremos ni tocaremos en vivo juntos otra vez. Lo siento por todos ustedes que los que estaban esperando que esto sucediera. En verdad deseo que así fuera ...”

Sin embargo, esa no fue la única nota que desconcertó al mundo de la música norteamericana en la primera semana del 2024 ya que de manera simultánea la llamada “Princesa del Pop”, Britney Spears, en lugar de confirmarle a sus seguidores cuando menos la grabación de un próximo álbum utilizó la misma red social para anunciar que, en definitiva, ya no va a formar parte de la industria de la música. Esto sucede apenas unos días después de haber cerrado el año a todo lo alto al ser su libro biográfico uno de los regalos de mayor demanda de las fiestas navideñas y a través de su contenido finalmente sacar a la luz y gritar a los cuatro vientos muchos acontecimientos que la habían estado torturando por años. La mejor de las suertes a todos ellos.

Para terminar con un par de notas más agradables, y aprovechando que este fin de semana llega a su término el famoso “maratón Guadalupe-Reyes”, en ocasión del Día de los Reyes Magos qué mejor que hacer la mención de que entre finales del 2023 e inicios del 2024 hub noticias que alegraron a los todavía muchos seguidores del “Rey del Rock”, Elvis Presley, así como del “Rey del Pop”, Michael Jackson. El primero, luego de iniciar la semana siendo desbancado por la nueva sensación del Pop, Taylor Swift, como la cantante con más semanas de permanencia en el número uno de las 200 del Billboard, para mediados de la misma volvió a ser noticia al anunciarse que sería “revivido” gracias a la inteligencia artificial en una próxima gira mundial donde un holograma “lo regresará a la vida”.

El segundo, por su cuenta, a pesar de que volvió a dar nota al salir entre las personalidades que alguna vez se codearon con el quemado millonario norteamericano Jeffrey Epstein acusado por tráfico sexual, “revivió” desde fines de año con la llegada de un documental conmemorativo por las cuatro décadas de la salida de su disco multiplatino “Thriller” a través de Paramount Plus titulado “Thriller 40”.

