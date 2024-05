Solo hay una manera de evitar críticas y creo que es vivir callada y pasar desapercibida, pero igual sería criticada por eso también

“Solo hay una manera de evitar las críticas. No hacer nada. No decir nada. No ser nada.” Mi experiencia de los últimos días tiene mucho que ver con eso. Me da gusto en realidad, significa que estoy siendo escuchada, aunque no entendida por todos. Y ¿espero ser entendida por todos? La respuesta simple es, “no”. Y está bien. Cada persona tiene su manera de hacer, decir y ser. La verdad es que me da gusto ser el centro de tanta polémica. Me estoy refiriendo a un clip de una entrevista que publicó el podcast Rómpela, en donde, muy a mi estilo, expreso que no me gusta levantarme temprano y pido que aquellas personas que me quieren convencer o que me critican por no hacerlo se reserven su opinión. ¡Bueno! Soy heroína y vieja amargada, dependiendo del enfoque de cada quien. Pero, señores, si no quieren escuchar a los demás, no opinen ustedes.

Esta es una de las lecciones de la buena comunicación. Si yo quiero decirle algo a alguien, tendré que escuchar su réplica y su versión de los hechos. Entre parejas, entre amigos y en familia es así. En consulta con frecuencia me comentan, “Le he dicho que no me gusta que haga eso, pero no lo cambia.” Hay una trampa en eso de los “límites”. El hecho de que yo no quiera que me digan o hagan algo, no significa que el otro lo dejará de hacer. ¡Ah! Entonces, ¿Cómo hago para que sean las cosas a mi manera? Tal vez no se puede, y en ese momento el límite es para mí. Si no quiero que me critiquen ni hago, ni soy. Si alguien tiene un comportamiento que me lastima y no lo cambia, tendré que salirme yo de la relación.

Lo siento. Poner límites no significa prohibir a otro que nos trate de cierta manera. Poner límites significa que, si yo no puedo con la crítica o con la ropa sucia en el suelo o con la frialdad de alguien, tendré que hablarlo, y apechugar o salirme de esa relación. Por lo pronto, Rómpela Podcast me puso en una situación hermosa, justo para practicar esto. ¡Gracias por los nuevos seguidores y posicionamiento en las redes!