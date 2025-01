Team calor; sí, para mí es más cómodo sudar a 40 grados que experimentar frío. Te cuento por qué

Y sí nevó. Un poco, pero sí. La nieve es bonita, aunque no supe hasta la mañana que había nevado y no vi más que fotos - hermosas, por cierto. Hasta a quienes no somos fans del frío nos emociona la nieve. Tiende a convertir el mundo en un lugar silencioso y de paz. Y con la sensación que me provoca, hasta se me olvida el frío. Por un momento. Luego me vuelvo a acordar de las tuberías, las mascotas, cuántas cobijas necesitaré en la cama, que no hay suficiente ropa en mi clóset para este día, y que no tengo una casa con calefacción central. Los mejores momentos a veces son los traslados en coche. Allí sí el mundo se calienta.

Hace muchos años hizo frío, como todos los años. En mi casa no estaba conectado el calentador grande. Hice un berrinche. Le dije al papá de mis hijos que me iba a subir, con los niños, al carro, y que iba a dar vueltas por allí hasta que él conectara y echara a andar el calentador. No sé si este relato es parte de mis recuerdos en este momento o si de verdad lo hice. Pero no pasé mucho tiempo sin tener el beneficio de ese calentador, que aún tengo y que es una maravilla después de más de 30 años de uso.

Ese berrinche fue a raíz de que tener frío me hace sentirme triste y nostálgica. Para mí, a menos de que se logre calentar el espacio donde estoy, me representa algo que no puedo remediar. Se vuelve, para mí, un padecer. Padecemos de muchas cosas en la vida cotidiana, y cada uno tendrá sus padecimientos particulares. El frío es uno de los míos. Me han dicho cantidad de veces que en el frío me puedo poner más ropa y tal, pero justo eso es parte de mi disgusto. De por sí me he sentido toda la vida “bultosa”...pues ya se imaginarán.

Todos tenemos cosas con las cuales batallamos por razones misteriosas. El frío me pone incómoda. ¿A tí, qué te incomoda? ¿Tienes claro tu sentir, lo que te provoca la situación? ¿Te has dado cuenta si se relaciona con alguna experiencia de la infancia o de algún otro momento de tu vida? Valido tu incomodidad, aunque no esté de acuerdo, aunque a mí no me pase lo mismo. ¿Logras validarte tú?