Terrorismo viral

Lo sorpresivo.

Lo inesperado. Lo que llega aplastando, acribillando en tsunami de violencia. No encuentra ni resistencia ni defensa. Solo quiere la falsa hazaña de destrozar y matar lo que tope en su camino.

Ciertamente hay en el mundo terrorismo conyugal, comercial, político, judicial y terrorismo infodémico. Sin lucidez ni sensatez. Se utiliza la fuerza agresiva, explosiva y devastadora. Se provoca desconcierto, angustia y temor.

Se exhibe crueldad indiscriminada e inhumana, con signos claros de furiosa enemistad. Se busca producir víctimas y capturar rehenes para causar malestar, pérdidas y sentimiento de derrota.

REPRESALIAS VENGATIVAS

Toda la población atacada vive momentos de pánico. El enemigo ataca en cualquier momento y en cualquier lugar. Se sienten todos con derecho a masacrar sin piedad para consumar venganza. Hay entonces contagio de la misma violencia que se padeció y se condena.

En el terrorismo hay acumulación de rencores por derechos humanos no respetados, por promesas no cumplidas, por libertades sofocadas. La represalia vengativa en medio oriente no se da de nación contra nación, sino de gobierno indignado contra vecina población civil. No hay puntería hacia el grupo agresor. Así no hay daño sólo colateral, sino general.

¿MANEJAR LA ABUNDANCIA?

Tesla fue como una clarinada.

Toda esta región norteña está alborotada. Espera una etapa de desarrollo en que pueda “manejar la abundancia” y repartir prosperidad. Claro que está abierta también ante posibles complicaciones, desequilibrios, amenazas y abusos. Quiere acelerar la preparación técnica para llenar las exigencias de los nuevos empleos.

No se trata de continuar con maquiladora, sino ofrecer un servicio de gran capacidad técnica actualizada. Se pretende aprovechar la oportunidad inmobiliaria que traerá el aumento poblacional de empleados y obreros. Se requerirá una acertada ingeniería disparada hacia varios horizontes simultáneos.

PRÓXIMO ECLIPSE ANULAR

“Yo tengo familia en Torreón”, informa Sergio, “dicen que allá se verá mejor el eclipse. Si quieres vamos”. “Eso te iba a decir”, responde Ángel, “yo ya compré mis lentes especiales”.

Esperan poder ver el sol como un aro luminoso. La tía, en Torreón, ha dicho que ella prepara una cubeta con agua para ver el reflejo del eclipse sin daño ni cansancio porque estará viéndolo no para arriba, sino para abajo...