Viña del Mar, Lafourcade y Daltrey

En medio de la controversia de si Peso Pluma había declinado su participación por haber ingresado en rehabilitación el domingo 25 de febrero dio inicio la más reciente edición del Festival de Viña del Mar.

Iniciado el 20 de febrero de 1960 en esta ciudad de Valparaíso, Chile, este certamen musical se caracterizó en sus inicios por la competencia entre exponentes de la música popular y folclórica, con el paso de los años, y con excepción de cuando estuvo cancelado en los años 2021 y 2022 debido a la pandemia, abrazó la diversidad musical que abrió la puerta al mencionado Peso Pluma luego de haberse opuesto inicialmente por su controversial contenido, pero la ausencia finalmente voluntaria del exponente del género de “corrido tumbados” no eclipsó para nada la edición número 62 al incluir solistas o agrupaciones con más años de actividad que al mexicano como Alejandro Sanz o Maná, así como exponentes chilenos como Los Bunkers, entre otros más.

Remontándonos a ediciones anteriores, otra de las intérpretes mexicanas que han pisado el tradicional escenario de la Quinta Vergara que ha sido sede del Festival de Viña del Mar es Natalia Lafourcade, quien el pasado lunes 26 llegó a los 40 años de edad en una trayectoria musical ininterrumpida como cantautora desde su debut a inicios del nuevo milenio con su álbum debut “En el 2000” e intervenciones en bandas sonoras como la de “Amar te duele” hasta en fechas más recientes no solo seguir combinando su arte musical con el del Séptimo Arte al interpretar en la entrega del Oscar el tema de “Coco” en el 2017 o participar en la película ganadora en Cannes “Annette” (Leos Carax, 2021) sino hacer historia como la máxima ganadora latina de premios Grammy, entre otros galardones más.

Siguiendo con aniversarios y cantautoras femeninas, la recientemente inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll, Dolly Parton, estuvo de manteles largos el recién concluido mes de febrero al cumplirse cinco décadas de la salida al mercado de su canción con más covers (y no es “I Will Always Love You” que inmortalizó Whitney Houston al incluirla en la banda sonora de “El Guardaespaldas” de 1992): “Jolene”. El tema ubicado originalmente dentro del género de la música country del que la cantautora es una de sus principales exponentes, ha cruzado fronteras físicas y musicales ya que ha sido adoptado por países desde Brasil hasta Irán, y por intérpretes de música en español que incluyen un dueto entre Chiquis Rivera y Becky G. a ritmo de mariachi y merengue, nada más.

Con la llegada de marzo, justo el día 1 quien estuvo de fiesta también fue el músico inglés Roger Daltrey, mejor conocido como el vocalista de la banda legendaria de rock The Who quienes junto a Los Beatles y los Rolling Stones formaron parte de la llamada “invasión británica” de los años 60 y quien ese mismo día llegó a los 80 años de edad, siendo uno de sus éxitos más grandes “Tommy”. ¡Felicidades!

