Yo creía que la imbecilidad tenía límites

Me equivoqué, leyendo lo que en seguida les platico. ¡Arre!

1. Tenemos derecho de vez en cuando a uno que otro paréntesis cerebral, hasta que vi las actas y los acuerdos de nuestros senadores y diputados. Los suyos no son paréntesis, son una verdadera diáspora del género legislativo. (Por favor, quienes no sepan el significado de “diáspora”, búsquenlo y verán que no exagero, dicho sea esto entre paréntesis, que aquí sí aplican).

2. “Los delincuentes deben cambiar las armas por un libro. Ningún lector es un agresor”. (Nomás una frase le gana a esta en materia de demoramiento y desmoronamiento mental: “abrazos, no balazos”).

3. “Ordené liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, porque estaban en riesgo de morir 200 civiles. Junio 19 de 2020”. (EEUU pagará recompensa de $5 millones de dólares por entregarlo a él o a sus hermanos: Dic. 14-2021).

4. “San Pedro Parques’ cambiará la fisonomía de los espacios públicos del municipio para siempre”. (Lo que se le olvidó decir al autor de esta proclama sampetrina, es que cambiará -sí- pero para mal y fatal).