‘No hagamos politiquería’: AMLO sobre posible implicación de Jaime Bonilla en asesinato de Lourdes Maldonado

Ante esto, el Presidente respondió que no habrá impunidad, independientemente de quien resulte responsable.

Por otra parte, advirtió que no caerá en ‘politiquería’ tras las acusaciones sobre una posible implicación del exgobernador Jaime Bonilla en el crimen de Lourdes Maldonado .

“Ya inició esta investigación y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance de conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores materiales, intelectuales, todo esto”, dijo.

“Sí, pero todos van a ser investigados, los que considere la autoridad. No hay impunidad y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios”, finalizó.