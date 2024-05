El heredero charro

Compártenos algunos de los mejores recuerdos familiares en el lienzo.

Somos una familia charra, desde mi abuelo el profesor Enrique González Treviño ya practicaba el deporte, conservaba las tradiciones y nosotros crecimos bajo esa misma educación. Desde niños casi todos los domingos charreábamos aquí o en Torreón en el Lienzo Charro 11- 40 que se encuentra en la frontera con Gómez Palacio porque de ahí es mi mamá.

Viajamos mucho a Monterrey, nos echaban a todos al carro y “vámonos a charrear”, así eran nuestros domingos familiares. Siempre se nos educó con el respeto y con la importancia que se le debe al deporte, andar bien vestidos, bien montados, tomar las cosas en serio.

Me acuerdo que en una charreada me tocó hacer el Paso de la Muerte y la yegua me tumbó me quebré los brazos y duró unos meses la recuperación, son aprendizajes que la vida te da, y aprendes a vivir con eso, a superar tus miedos, me han operado el codo, la mano, el hombro, dedos quebrados y hace un año se me reventó el bíceps, pero es parte del show. El riesgo siempre existe, pero lo superas porque te hace sentir bien conforme pasa el tiempo y te vas perfeccionando.