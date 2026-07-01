MM - Colonia Guayulera de Saltilloel arbusto, la fábricay las Guerras Mundiales

La colonia Guayulera es una de las más antiguas y populares de la capital coahuilense, sus inicios, nombre e historia se los debe, en gran parte, a una planta llamada Guayule

Qué bueno que a la colonia Guayulera de Saltillo le pusieron así, porque si se hubieran ido por el nombre científico de la planta a la que se hace alusión su nombre, entonces se llamaría: Parthenium argentatum.

El guayule, hule o yerba de hule, es un arbusto cuyo aprovechamiento fue descubierto por J.M. Bigelow en 1851, cerca de Arroyo Escondido, una localidad texana ubicada a unos 900 kilómetros de distancia de la capital coahuilense.

Esta planta se da en los cerros, así como en las laderas con pendientes suaves y al pie de las colinas. Llega a crecer entre 30 y 150 centímetros y su hábitat son los climas secos o áridos.