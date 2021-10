$!¿A qué huele Billie Eilish? La cantante lanza su primera fragancia

“Cuando me enviaron la muestra para oler por primera vez, casi lloro porque era tan perfecta”, comentó Eilish. La botella de cromo dorado está inspirada en sus partes favoritas del cuerpo humano, específicamente la belleza del pecho, el cuello y la clavícula, y explicó por qué eligió esas áreas. “Lo que me encanta de ellas es que son tan naturalmente hermosas sin tener que mostrar nada. Eso es lo que siempre he pensado que era tan estúpido en las escuelas, donde las niñas no pueden mostrar sus hombros. Todos, sin importar su género, esas partes del cuerpo son simplemente hermosas”, afirmó.

La cantante de “Happier Than Ever” anunció la noticia en Instagram, escribiendo: “¡Estoy MUY EMOCIONADA de finalmente compartir mi fragancia debut ‘Eilish’ con ustedes!”