$!Adame no la deja en paz; Magaly Chávez denunciaría a su ex por supuesto acoso sexual

“Sí claro (lo denunciaría). Se le habla amablemente, se le pide esto... ¿al rato qué va a hacer?, ¿al rato qué va a llegar a hacer? Entonces, no es que tema por mi vida, no creo que se atreva el señor a hacerme algo, pero con tanta cosa llenas el vasito”, dijo.

Chávez explicó que ha sido a través de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, que Adame continúa intentando contactarla porque no la ha superado, según dijo.

“Me ha escrito por WhatsApp y le pongo: ‘Señor, por favor, deje de acosarme’, y lo único que hizo fue reírse, entonces el que no ha superado todo eso ha sido él, el que no ha superado que a mí ya no me gusta, es él”, comentó la actriz.

Magaly aprovechó para hablar acerca de los rumores que existen entorno a la supuesta relación amorosa que mantendría con Carlos Trejo, enemigo de Alfredo Adame, luego de que terminó su noviazgo con el polémico histrión.