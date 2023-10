¡Adiós a su casa Televisa! Adrián Uribe rechaza exclusividad y presenta proyecto en TV Azteca

¿QUÉ PASÓ CON ADRIAN URIBE?

Fue en el programa ‘De Historia en Historia’, transmitido a través de YouTube, en donde se reveló que Adrián Uribe habría aceptado un proyecto en la mayor competencia.

Al parecer, TV Azteca está preparando el proyecto ‘Casados con Hijos’, cuyos protagonistas serán el actor y comediante junto con Sandra Echeverría, aunque se desconoce si se trata de una telenovela o serie.

“Nadie sabe, me lo contó alguien que está dentro de Azteca, no me quiso decir si es novela o es serie, pero a mí me suena a que es serie”, se reveló en el programa.