Si bien el representante legal de Gerard Piqué mencionó en conversación con la prensa española que la ex pareja ha resuelto algunos conflictos legales de manera inteligente, también es cierto que de ambos lados ha habido “ganancias” y “pérdidas”.

Desde el programa español “Mamarazzis”, conducido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez, han mencionado que Shakira hizo todo lo posible por quedarse con la propiedad en la que residen los padres del ex jugador del Barcelona. “Son propietarios de tres casas, la de la cantante, la de los padres de ella y la de los padres de Gerard Piqué”, fue parte de las declaraciones que hicieron ambas en su podcast.

Pero también ha sido Jordi Martin, quien ha revelado información acerca de la propiedad en la que vive la cantautora nacida en Barranquilla. Según las escrituras de dicha vivienda, en donde también residen Sasha y Milan, la artista de 46 años ya no figura como titular de dicho inmueble ubicado en un exclusivo sector de Barcelona.

“Shakira ya no figura, por lo cual ella ya no es propietaria de la casa”, fueron las palabras del periodista que fue invitado a un programa de televisión argentino. Lo único que todavía no se conoce, es si ha habido una petición de parte de Piqué para que su ex pareja abandone ese hogar.