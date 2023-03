Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, sorprendió a sus fans mexicanos, pues este 7 de marzo se anunciaron nuevas fechas en México con motivo de su gira The After Hours Til Dawn Global Stadium Tour.

Fue a través de las redes de Ocesa donde se dio a conocer que el intérprete de éxitos como Save your tears, Starboy o Blinding lights no solo deleitará a sus seguidores que ya tienen sus boletos para el Foro Sol de la Ciudad de México, sino que también dará inolvidables shows en Jalisco y Monterrey.

“Debido a la increíble demanda, The After Hours Til Dawn Global Stadium Tour llega a #GDL y #MTY”, se lee en la publicación.

Tras los shows que se darán en la capital del país, The Weeknd se presentará el 26 de septiembre en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León.

Y el 25 de octubre dará concierto en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.