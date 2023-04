Amputan brazo al actor de telenovelas David Ostrosky para salvarle la vida de cáncer

EL CAMINO

Fue por dolores en la espalda y en el cuello que el reconocido actor de las pantallas mexicanas se vio en la necesidad de acudir a recibir atención médica. Ahí tras una resonancia le indicaron que se le detectó un tumor, y aunque él no habló de padecer cáncer si de un problema de salud.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Ostrosky reveló entonces que los doctores le encontraron un tumor en el brazo, una noticia que para él era positiva, pues el cáncer no había tocado ningún órgano vital.

“A mí lo que me dolía era el brazo, pero los doctores decían que era el cuello hasta que uno me dijo (...) que me hiciera una resonancia del brazo y dicho y hecho, yo traigo un tumor en el brazo. Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte”, explicó.