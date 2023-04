Inician grabaciones de ‘Vencer La Culpa’ la nueva telenovela de Claudia Marti y Gabriel Soto en Televisa

Dentro del elenco multiestelar resaltan los nombres de los actores que acompañarán a las 4 mujeres com o Matías Novoa, Helena Rojo, Roberto Ballesteros , Carlos Ferro, Juan Carlos Barreto, Pablo Perroni y Gabriel Soto, quien dará vida al villano principal de la historia.

LLEGADA

La telenovela llegará el 26 de junio a las 20:30 horas a las pantallas de Las Estrellas, cuando concluya ‘Pienso en Ti’ que es protagonizado por Dulce María y David Zepeda.

“Estamos arrancando la quinta entrega de ‘Vencer’ ya vencimos el miedo, el desamor, el pasado, la ausencia y hoy vamos a vencer la culpa”, dijo la productora del melodrama en una entrevista con el programa ‘Hoy’.

Días antes Soto platicó también con el mismo programa sobre su personaje ‘complicado’. “Es un reto para mí. He hecho antagónicos, pero no villanos como tal y este personaje es capaz de todo. Se va a trabajar desde el tono del realismo y no tanto del melodrama eso está más padre”, dijo el prometido de Irina Baeva.