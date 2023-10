‘Cochabamba’: Una charla interminable que Jorge F. Hernández convirtió en novela

Muchas de las historias que contamos actualmente se habrán perdido en el tiempo una vez que pasen de moda o no se les dé relevancia, ejemplos de esta “amnesia colectiva” sobran. No obstante, y como para hacer un esfuerzo por conservarnos ante el tiempo, contamos nuestras vivencias o las de otros a amigos y conocidos. Esta es la esencia de “Cochabamba”, la más reciente novela de Jorge F. Hernández.

El autor explicó en entrevista con VANGUARDIA que toda esta novela se desprende de una plática que tuvo con su amigo Xavier Dupont, mismo que lo invitó a escuchar y escribir la historia de su madre, añadiendo que era fan de su escritura y que esta historia era de su interés.

“Lo que quise yo era invitar al lector a que estuviera sentado en una mesa conmigo al tiempo que me lo está narrando el hijo de Catalina (Dupont), porque fue una conversación que duró casi 72 horas sin dormir los dos. Él no paraba de hablar y yo no paraba de tomar notas” declaró el autor.