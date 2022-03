Con ‘Mujeres OFDC’ y gala de María Coll, la Filarmónica del Desierto se viste de ‘morado’

Por otro lado, el jueves 24 en punto de las 20:30 horas de manera híbrida, la violonchelista María Coll estará acompañada por la orquesta para una gala en la que interpretará el “Concierto ara violonchelo y orquesta en Si menor op. 104” de Antonin Dvorák, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El resto del programa incluirá la “Obertura de la ópera Rienzi”, de Richard Wagner, y las “Danzas del ballet Estancia Op. 8” de Alberto Ginastera, bajo la dirección de Natanael Espinoza, en un concierto que además aportará el 50 por ciento del boletaje a Cáritas de Saltillo AC.Maria Coll Torra es reconocida por la combinación de un sonido brillante, una técnica virtuosa y una gran capacidad comunicativa, aportan una perspectiva musical única al repertorio violonchelista.

Recientemente fue premiada en la justa internacional “Gustav Mahler Cello Prize”(2020), en la República Checa y es una intérprete muy activa, tanto en formato solista como en miembro de ensambles, y ha aparecido en varios escenarios internacionales, como New World Center a Miami (EE. UU.), Concertgebouw Ámsterdam (Países Bajos) o Musiikkitalo Helsinki (Finlandia).También ha sido invitada a participar en festivales como Cellofest Helsinki (Finlandia), The Aurora Music Festival (Suecia), The Hague Chamber Music festival (Países Bajos), Academia Internacional de Música de Solsona (España), The Miami Music Festival (EE. UU.), Music With Masters (Italia), Allegro Vivo (Austria) y Esperus Art Fund Festival (Francia).