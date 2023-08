Con el recital “Tres puentes” el Trío Siqueiros presentará un programa con piezas que uno de sus intérpretes considera como el “germen” de la música de concierto mexicana, que adoptamos y modificamos acá, pero que nació en Europa.

Será este sábado 5 de agosto en Sala Prisma donde interpretarán tres obras tres obras europeas de finales del siglo 19: el Trío no. 4 de Antonin Dvorak –conocido como el Trío Dumky–, el Trío en Do Mayor de Enrique Granados y el Trío elegíaco no. 1 de Sergei Rachmaninov.

“Estas tres piezas tienen la particularidad de que no solamente tienen la estética romántica, pues también va hacia esta corriente que se estaba desarrollando en Europa del rescate de la música folclórica de cada lugar y transportarla al lenguaje y las estéticas de la música de concierto”, compartió para VANGUARDIA el violinista Juanmanuel Flores, quien junto a la chelista Ana Karen Rodríguez y el pianista Noé Macías, integra el ensamble.