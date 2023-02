$!El maestro italiano Giulio Arnofi dirigirá a la OFDC con la suite de ‘Romeo y Julieta’

Para el director de orquesta Giulio Arnofi hacer música es una labor con una dimensión humana indispensable. Al ser su primera vez en México no deja de recalcar la importancia de trabajar, si, por la música, pero también por comprender el lugar desde el que se realiza y hacia el que va dirigida.

El músico italiano es el director invitado del segundo concierto de la Temporada 2023 Aire de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), el cual se llevará a cabo este viernes 10 de febrero en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

“Es una gran oportunidad para no solo hacer música con la orquesta, si no para conocer gente nueva, una cultura nueva y eso me encanta”, comentó en entrevista para VANGUARDIA, “para mí no se trata de la experiencia musical, creo que en este trabajo es muy importante pensar no solo en la música, sino también en la conexión humana”.