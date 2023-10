‘El verano de la serpiente’ la más reciente novela de Cecilia Eudave que promete ‘hacerte cambiar de piel’

Se dice que no puede haber comedia sin haber crueldad, por ejemplo, si analizamos cualquier chiste nos daremos cuenta que siempre estamos volcando una situación negativa hacia alguien o algo que puede —o no— merecerlo. Bajo este principio de crueldad es que un aspecto tan básico de la comunicación social se desarrolla, mostrándonos que, aunque de manera “amable”, la crueldad siempre nos acompaña. Bajo una premisa similar es que la prolífica escritora Cecilia Eudave escribe ‘El verano de la serpiente’ (Random House, 2023), libro en que plasma algunas inquietudes que ella ha desarrollado a través de su carrera como escritora. “Yo soy una escritora de brevedad, a mí me gusta trabajar el relato, el cuento y la novela breve [...] me he enfocado en (estos) tres géneros para trabajar mis preocupaciones más íntimas, por supuesto, entre ellas está la familia, la violencia, la crueldad, lo insólito y lo cotidiano” declaró Cecilia con respecto a su narrativa.

Correspondiendo a sus inquietudes de explorar este tipo de temas y darles un espacio donde puedan surgir, es que la historia de su libro comienza. Teniendo como eje central la familia de Maricarmen y Ana, un par de niñas que están próximas a pasar a la adolescencia, y que se encuentran con situaciones de violencia y crueldad en el ambiente donde se desarrolla la historia. “En el verano de la serpiente lo que yo quería evidenciar es que, aunque el tema general de este proyecto —y de esta novela— es la familia, en realidad el motivo de cada uno de los capítulos es la crueldad, cómo es que finalmente nos volvemos violentos a partir de la incidencia de la crueldad en nuestro desarrollo como individuos” declaró la autora. No obstante, un punto importante que Cecilia aclara es que esta novela no es “lisa” o “sencilla” a pesar de la brevedad del libro. La escritora hace énfasis en que se debe leer con atención ya que las historias se entrelazan como si de un rompecabezas se tratase, obligando al lector a participar activamente en la creación de este universo, aspecto que es fundamental para encontrar el verdadero final de esta obra.

“A mí no me interesa solamente contarte una historia, sino cómo te estoy contando la historia, y eso es lo que fundamentalmente abunda en mi trabajo, y lo han destacado las personas que me leen” declaró la autora. Otro aspecto importante a aclarar de esta novela es el uso de “lo que no se dice”, el silencio que existe dentro de las situaciones más tensas y que dota de intriga la vida de los personajes.

Antes de acabar esta interesante entrevista, Cecilia aprovechó para invitar al público lector de Monterrey a su próxima presentación el 14 de octubre en el Auditorio G de la FIL, a partir de las 19:00. Donde ahondará más acerca de este nuevo libro híbrido de cuentos que parecen novela, además de responder a dudas de sus lectores. "Espero que vayan a escucharme a la FIL de Monterrey, que compren el libro y si ya lo compraron, que tengamos oportunidad de hablar de él. Es una novela que te va hacer cambiar de piel [...] y va más allá de escandalizar o shockear al lector, sino que hay que establecer un diálogo, y que vea que la violencia está más cerca de lo que pensamos" declaró afectuosamente la escritora Cecilia Eudave para Vanguardia.

