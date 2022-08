$!En España traducirán a la lengua de señas poemario de autora de Coahuila

“En esa decisión de si al inglés o al árabe elegí esta porque de alguna forma me interesa igualar las oportunidades, porque es más sencillo que te publiquen en inglés, o te traduzcan”, comentó Luna Fuentes en entrevista con VANGUARDIA, “ahora que estaba la posibilidad de presentarlo en Europa, empezó todo. Yo ya conocía a Alicia Martínez, que es la directora del Festival Voix Vivres; yo ya había ido en 2010. Entonces tenía este pendiente de presentar el libro en Marruecos. No se ha podido ahí, por diversas situaciones, y aproveché este espacio para llevar el libro”.

“La gente abarrota, atesta las plazas ”, recordó, “en cualquier lugar las personas, si está cerca de un bar las personas de ahí salen para integrarse o escuchar lo que está sucediendo. Las plazas más grandes se llenan. Hay un aprecio por la poesía, muy total. Yo lo vi como una reacción natural, las personas se sientan donde encuentran para escuchar. Es un festival muy lindo que por la pandemia no se había logrado”.

Respecto al trabajo de traducción , reconoce que, en particular para la poesía , representa un gran reto para los involucrados , y que pasarla de un lenguaje a otro termina creando un producto nuevo.

También maneja otros símbolos, como el metro, medio de transporte inexistente en Coahuila, pero primordial para el poemario, así como el del carnicero, que revela la crueldad de los hombres.

“Es el imaginario de una ciudad que no existe pero tiene la promesa de llegar a un lado... Llegas a la soledad donde el último tramo del libro tiene que ver con este dolor que tenemos los creadores cuando sabemos que un poema no va a salir, tenemos tantos muertos, nuestra computadora y libros con tantos cadáveres que amamos y de los que no quisiéramos desprendernos”, agregó.

La autora destaca con esta traducción la importante de ver a otros lenguajes no tan comunes, a realidades tangenciales, que habitan incluso en las mismas soledades que menciona en su libro.

“En esta ciudad hay personas que limpian nuestra ciudad, y se mantiene así por las personas que limpian, por todos aquellos empleados de limpieza”, ejemplificó, “de pronto no los miramos, no hay agradecimiento, y en cada festejo que tenemos en la ciudad están ahí, y tú te levantas a correr y ellos ya están ahí desde antes, entonces ese sentido ellos conocen mucho mejor la ciudad, en esta soledad que ellos trabajan”.